На соревнованиях в Гетцисе эстонский десятиборец Уйбо занял второе место

Результаты Уйбо по видам - 11,04 (бег 100м); 7.57 (прыжки в длину); 14.78 (толкание ядра); 2.12 (прыжки в высоту); 50,32 (бег 400 м); 14,66 (бег 110 м с барьерами); 46.58 (метание диска); 5.30 (прыжки с шестом); 61.75 (метание копья); 4:27,54 (бег 1500 м).