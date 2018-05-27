На соревнованиях в Гетцисе эстонский десятиборец Уйбо занял второе место
27 мая 2018 г., 20:21
На престижных соревнованиях в австрийском Гётцисе эстонский десятиборец Майкель Уйбо, набрав 8514 очков, установил личный рекорд и занял второе место, сообщает Rus.err.ee.
Результаты Уйбо по видам - 11,04 (бег 100м); 7.57 (прыжки в длину); 14.78 (толкание ядра); 2.12 (прыжки в высоту); 50,32 (бег 400 м); 14,66 (бег 110 м с барьерами); 46.58 (метание диска); 5.30 (прыжки с шестом); 61.75 (метание копья); 4:27,54 (бег 1500 м).
Победителем стал канадец Дамиан Уорнер, набравший 8795 очков.
Еще один эстонский десятиборец Карел Тильга (11,04; 7.33; 15.32; 2.09; 49,82; 15,25; 40.72; 4.70; 69.25; 4:46,34), также установивший личный рекорд, завершил соревнования на 11-м месте - 8101 очко.