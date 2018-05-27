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Пекин обвинил корабли США во вторжении в территориальные воды Китая

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Эсминец "Джон С. Маккейн".

ФОТО: US NAVY/REUTERS

Китай обвинил США во вторжении в свои территориальные воды в связи с проходом двух американских военных судов вблизи спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море, передает Newsru.com.

Пекину пришлось направить собственные корабли и самолеты, чтобы предупредить американский эсминец и крейсер о необходимости покинуть акваторию.

Как заявили в МИД КНР, этот шаг США "противоречит китайскому и международному праву, серьезно ущемляет китайский суверенитет и вредит стратегическому взаимному доверию армий двух стран".

"Китай продолжит предпринимать все необходимые меры для защиты суверенитета страны и ее безопасности", - предупредили в ведомстве, заявление которого приводит Reuters.

Ранее агентство сообщило со ссылкой на двух американских чиновников, что ракетный эсминец "Хиггинс" и ракетный крейсер "Энтитем" проплыли в воскресенье в 12 морских милях от Парасельских островов. На эту территорию претендуют сразу несколько стран в регионе.

В США этот маневр объяснили проведением регулярных операций по свободе судоходства в регионе. В Пентагоне предупредили, что намерены проводить их и впредь.

Китай претендует почти на все Южно-Китайское море, включая рифы и острова, которые также входят в сферу претензий других стран. В частности, Вьетнам интересуют Парасельские острова (находятся в 230 км к югу от китайского острова Хайнань и в 200 км к востоку от Вьетнама) и архипелаг Спратли, на который помимо Китая также претендуют Тайвань, Малайзия, Филиппины и Бруней.

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