Пекин обвинил корабли США во вторжении в территориальные воды Китая

Пекину пришлось направить собственные корабли и самолеты, чтобы предупредить американский эсминец и крейсер о необходимости покинуть акваторию.

Как заявили в МИД КНР, этот шаг США "противоречит китайскому и международному праву, серьезно ущемляет китайский суверенитет и вредит стратегическому взаимному доверию армий двух стран".

"Китай продолжит предпринимать все необходимые меры для защиты суверенитета страны и ее безопасности", - предупредили в ведомстве, заявление которого приводит Reuters.

Ранее агентство сообщило со ссылкой на двух американских чиновников, что ракетный эсминец "Хиггинс" и ракетный крейсер "Энтитем" проплыли в воскресенье в 12 морских милях от Парасельских островов. На эту территорию претендуют сразу несколько стран в регионе.

В США этот маневр объяснили проведением регулярных операций по свободе судоходства в регионе. В Пентагоне предупредили, что намерены проводить их и впредь.