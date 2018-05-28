Хаапсалу. Чайковский. Онегин

Сопрано Елизавета Соина (солистка «Новой оперы») и баритон Андрей Бреус (солист «Новой оперы» и Большого театра России) исполнят на заключительном Gala Grande в Епископском замке ключевые сцены оперы «Евгений Онегин». Музыка Петра Ильича будет звучать так же величественно, как на роскошных балах тогдашнего двора.

Молодой певице из московской «Новой оперы» Елизавете Соиной выпал шанс стать ежегодной гостьей фестиваля. Этим летом россиянка, до минувшего года ни разу не бывавшая в странах Балтии, приедет в Хаапсалу уже во второй раз. И снова выступит в средневековом замке. Если на первом фестивале она исполнила партию Иоланты в одноименной опере Чайковского, то теперь настанет черед заглянуть в глубину мечтаний Татьяны из «Евгения Онегина».

Год назад портал Rus.Postimees писал о выступлении Елизаветы Соиной в «Онегине» на сцене «Новой оперы» так: «Это выдержанная в классическом духе постановка, позволяющая молодой певице проявить как вокальный, так и артистический талант. Бывает, что один из них резко перевешивает, но в данном случае Елизавета, образно говоря, идет по проволоке драматического напряжения грациозно и уверенно, ни на миг не теряя равновесия. Как пишут критики, это – отличительная черта Елизаветы Соиной: она развивается всесторонне и постепенно превращается в настоящую звезду "Новой оперы"».

Ровно за месяц до своего второго приезда в Эстонию московская солистка дала небольшое интервью нашему изданию.

Иоланта и Vana Tallinn

– В минувшем году вы впервые посетили Эстонию, Хаапсалу, фестиваль Чайковского, и вообще впервые побывали в странах Балтии. Какие у вас остались впечатления?

– Просто превосходные! Свежий ароматный воздух, балтийский уют, романтика старинного замка – эти образы и ощущения еще часто возникали в памяти. А прохладная погода прошлогоднего лета только больше подчеркнула теплый прием эстонской публики.

Опера – это вечная классика. И она говорит о непреходящих человеческих желаниях и переживаниях, просто немного громче…

К слову, о забавах погоды. Минувшим летом я также исполняла роль Мими в опере «Богема» на фестивале Пуччини в Италии. Стояла сорокоградусная жара, а я в плотном зимнем платье, шерстяной шали, с меховой муфтой. В Хаапсалу же сказочная «Иоланта» – в шелковом летнем наряде всего при 15 градусах тепла! После выступления коллеги меня отогревали, добавляя в чай «Vana Tallinn». О таких специфических моментах потом всегда приятно вспоминать!

Московская "Новая опера" на Первом фестивале П.И.Чайковского в Хаапсалу. На градуснике: +15. Продрогнувшую исполнительницу партии Иоланты Елизавету Соину (в центре) коллеги отогревали после спектакля чаем с ликёром Vana Tallinn. ФОТО: Erakogu

– Каковы ваши ожидания от вторых эстонских гастролей?

– Главное ожидание – встреча с благодарной публикой. Во-вторых, хочу успеть-таки посидеть на скамейке Чайковского (на Хаапсалуском променаде стоит скамейка великого русского композитора, некогда отдыхавшего на эстонском курорте – прим.ред.) и запастись прекрасным эстонским шоколадом!

На руинах любви Татьяны