Хаапсалу. Чайковский. Онегин

С 28 по 30 июня в Хаапсалу пройдет второй фестиваль П.И. Чайковского. В этом году его главными гостями станут приглашенные участники из колыбели эстонской профессиональной музыки – Санкт-Петербурга, а также оперные солисты ведущих театров Москвы.
Сопрано Елизавета Соина (солистка «Новой оперы») и баритон Андрей Бреус (солист «Новой оперы» и Большого театра России) исполнят на заключительном Gala Grande в Епископском замке ключевые сцены оперы «Евгений Онегин». Музыка Петра Ильича будет звучать так же величественно, как на роскошных балах тогдашнего двора.
Молодой певице из московской «Новой оперы» Елизавете Соиной выпал шанс стать ежегодной гостьей фестиваля. Этим летом россиянка, до минувшего года ни разу не бывавшая в странах Балтии, приедет в Хаапсалу уже во второй раз. И снова выступит в средневековом замке. Если на первом фестивале она исполнила партию Иоланты в одноименной опере Чайковского, то теперь настанет черед заглянуть в глубину мечтаний Татьяны из «Евгения Онегина».
Год назад портал Rus.Postimees писал о выступлении Елизаветы Соиной в «Онегине» на сцене «Новой оперы» так: «Это выдержанная в классическом духе постановка, позволяющая молодой певице проявить как вокальный, так и артистический талант. Бывает, что один из них резко перевешивает, но в данном случае Елизавета, образно говоря, идет по проволоке драматического напряжения грациозно и уверенно, ни на миг не теряя равновесия. Как пишут критики, это – отличительная черта Елизаветы Соиной: она развивается всесторонне и постепенно превращается в настоящую звезду "Новой оперы"».
Ровно за месяц до своего второго приезда в Эстонию московская солистка дала небольшое интервью нашему изданию.
Иоланта и Vana Tallinn
– В минувшем году вы впервые посетили Эстонию, Хаапсалу, фестиваль Чайковского, и вообще впервые побывали в странах Балтии. Какие у вас остались впечатления?
– Просто превосходные! Свежий ароматный воздух, балтийский уют, романтика старинного замка – эти образы и ощущения еще часто возникали в памяти. А прохладная погода прошлогоднего лета только больше подчеркнула теплый прием эстонской публики.
Опера – это вечная классика. И она говорит о непреходящих человеческих желаниях и переживаниях, просто немного громче…
К слову, о забавах погоды. Минувшим летом я также исполняла роль Мими в опере «Богема» на фестивале Пуччини в Италии. Стояла сорокоградусная жара, а я в плотном зимнем платье, шерстяной шали, с меховой муфтой. В Хаапсалу же сказочная «Иоланта» – в шелковом летнем наряде всего при 15 градусах тепла! После выступления коллеги меня отогревали, добавляя в чай «Vana Tallinn». О таких специфических моментах потом всегда приятно вспоминать!
– Каковы ваши ожидания от вторых эстонских гастролей?
– Главное ожидание – встреча с благодарной публикой. Во-вторых, хочу успеть-таки посидеть на скамейке Чайковского (на Хаапсалуском променаде стоит скамейка великого русского композитора, некогда отдыхавшего на эстонском курорте – прим.ред.) и запастись прекрасным эстонским шоколадом!
На руинах любви Татьяны
– Несколько слов о ключевых сценах из «Евгения Онегина» на заключительном Gala Grande. Какое значение в вашей творческой судьбе имеет роль Татьяны?
– Татьяна сопутствует мне по жизни. Это была моя первая роль в оперной студии Московской консерватории. С ней я дебютировала в «Новой Опере». Потом представляла партию и на европейских сценах в Германии и Австрии. И вот теперь с нетерпением жду поездки в Хаапсалу, чтобы поделиться моей Татьяной с эстонскими слушателями. Уверена, что этот образ в той или иной степени близок каждой женщине в любой стране мира своей теплотой и открытостью.
– Год назад вы исполняли в Хаапсалу партию Иоланты в одноименной опере Чайковского. Через месяц выступите в нашем курортном городе с «Онегиным». Насколько гармонично эти произведения вписываются в атмосферу средневекового Епископского замка?
– Средневековый замок для оперы «Иоланта» – это полное попадание! Такие естественные декорации невероятно помогают ощутить нужную атмосферу эпохи.
С «Онегиным» же на первый взгляд замок напрямую соотнести, может быть, и нельзя. Но если заглянуть в глубину мечтаний Татьяны, то они как раз будут наполнены романтикой, извечным средневековым сюжетом, где она является прекрасной дамой, а ее Онегин отважным рыцарем, которого она так самозабвенно ждет.
В заключительной же сцене от мечтаний и ожиданий главных героев, от их «воздушных замков» остаются лишь развалины. Таким образом можно трактовать «Онегина» в атмосфере замка не в буквальном, а в переносном смысле.
– Хаапсалу... Чайковский... Онегин... Какие ассоциации у вас вызывает это сочетание?
– Сочетание этих слов ассоциируется у меня с неким моментом остановки времени, размышлением, гармонией внутреннего и внешнего, с соединением нежной ностальгии с предвкушением будущего. Ведь опера – это вечная классика. И она говорит о непреходящих человеческих желаниях и переживаниях, просто немного громче…