Российское судно протаранило лодку с тремя людьми в Японском море
28 мая 2018 г., 7:26
Рыболовное судно "Санширо Мару", которое ходит под флагом России и приписано к порту Холмск, столкнулось с небольшой моторной лодкой у берегов Приморья в Японском море, передает "Интерфакс".
В воскресенье в Японском море в 4 милях от поселка Великая Кема в условиях ограниченной видимости рыболовное судно "Санширо Мару" столкнулось с моторной пластиковой лодкой. В результате лодка затонула.
В общей сложности на лодке находилось три человека, один из которых получил травмы, несовместимые с жизнью. Экипаж рыболовного судна поднял на борт двух выживших, а также тело погибшего.
К настоящему моменту рыболовное судно прибыло в приморский порт Пластун, проводится расследование аварии.