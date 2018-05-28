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Российское судно протаранило лодку с тремя людьми в Японском море

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ФОТО: AP/SCANPIX

Рыболовное судно "Санширо Мару", которое ходит под флагом России и приписано к порту Холмск, столкнулось с небольшой моторной лодкой у берегов Приморья в Японском море, передает "Интерфакс".

В воскресенье в Японском море в 4 милях от поселка Великая Кема в условиях ограниченной видимости рыболовное судно "Санширо Мару" столкнулось с моторной пластиковой лодкой. В результате лодка затонула.

В общей сложности на лодке находилось три человека, один из которых получил травмы, несовместимые с жизнью. Экипаж рыболовного судна поднял на борт двух выживших, а также тело погибшего.

К настоящему моменту рыболовное судно прибыло в приморский порт Пластун, проводится расследование аварии.

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