Российское судно протаранило лодку с тремя людьми в Японском море

В воскресенье в Японском море в 4 милях от поселка Великая Кема в условиях ограниченной видимости рыболовное судно "Санширо Мару" столкнулось с моторной пластиковой лодкой. В результате лодка затонула.

В общей сложности на лодке находилось три человека, один из которых получил травмы, несовместимые с жизнью. Экипаж рыболовного судна поднял на борт двух выживших, а также тело погибшего.