СМИ России: кто заплатит на новый майский указ Путина?

Нидерланды уверены, что именно Россия виновна в трагедии с рейсом MH17, ее мнение разделяет Австралия.

"Ведомости" пишут, что министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что обсудил со своим Нидерландским коллегой Стефом Блоком ситуацию, но не услышал от него никаких фактов, доказывающих вину России. А президент Владимир Путин заявил, что поскольку Россия не допущена к расследованию, то у нее "нет оснований полностью доверять" его результатам.

Вопрос о компенсации решит суд, считает эксперт по вопросам безопасности Александр Коновалов: "Она будет считаться примерно так - сколько в среднем должны были прожить погибшие, сколько бы заработали, какая упущенная выгода. Несколько миллионов долларов должны будут выплатить на каждого погибшего".

Потребовать компенсацию будет сложно, поскольку Россия не признала юрисдикцию какого-либо суда по этому вопросу, объясняет доцент МГИМО Илья Рачков.

"Мы признаем юрисдикцию ЕСПЧ, и если кто-то из родственников подаст в этот суд, то компенсация возможна - выплачивается она не стране, а конкретным заявителям. По каким-то вопросам Россия признает юрисдикцию Международного суда ООН в Гааге, но нет договора, который бы подпадал под этот случай", - приводит газета мнение эксперта.

РБК: "Нейтральность не для всех"

Газета РБК пишет о предложении президента "Ростелекома" Михаила Осеевского отменить принцип сетевой нейтральности, согласно которому доступ ко всем ресурсам в интернете осуществляется без ограничений, если они содержат легальный контент, - и последствиях для пользователей в случае реализации этого предложения.

Свое предложение Осеевский объясняет тем, что российские операторы связи инвестируют в развитие телекоммуникационной инфраструктуры, а крупные зарубежные компании (такие как Google и ее "дочка" YouTube, Facebook и другие), - нет, но при этом получают существенные доходы благодаря российским пользователям.

"Мне представляется такая ситуация аномальной. Я бы предложил открыть дискуссию, какими способами, в первую очередь экономическими, нам необходимо поправить ситуацию", - сказал Осеевский.

В частности, по мнению главы "Ростелекома", за операторами должна быть закреплена возможность регулировать трафик в зависимости от его приоритетности и в соответствии с интересами государства и общества, передавая трафик тех компаний, которые за это заплатили, с большей скоростью.

"Еще в большей степени эта проблема актуальна при выполнении требований "закона Яровой", потому что значительный объем трафика, который мы должны будем хранить, приходится на видео, которое будут качать пользователи", - отметил Осеевский.

По мнению гендиректора "ТМТ Консалтинга" Константина Анкилова, которое приводит РБК, эта идея рациональна, только если всех провайдеров обяжут ограничивать скорость доступа к определенным ресурсам. Если одни операторы будут "замедлять" доступ к YouTube, а другие - нет, то пользователи будут просто уходить к тому провайдеру, который не снижает скорость доступа к предпочитаемым ими сайтам.

"Конечно, неправильно, что телеком-компании будут нести затраты на "закон Яровой", но выкручивать руки интернет-компаниям еще хуже. Это может просто привести к свертыванию их бизнеса в России", - считает главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян.

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