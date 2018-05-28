Набедокурившему футболисту и его семье угрожают расправой

Вратарь допустил результативные ошибки в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). После этого в адрес Кариуса поступили угрозы, в которых говорилось о возможном убийстве кипера и смерти его близких.

Отмечается, что вратарь и его семья получили сотни угроз и негативно окрашенных сообщений в социальных сетях. Например, в одном из комментариев было сказано: «Я убью твою девку, убью твою девку».