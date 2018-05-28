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Набедокурившему футболисту и его семье угрожают расправой

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ФОТО: David Klein / imago/Sportimage / Scanpix

Полиция графства Мерсисайд начала расследование, связанное с ситуацией вокруг голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса.

Вратарь допустил результативные ошибки в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). После этого в адрес Кариуса поступили угрозы, в которых говорилось о возможном убийстве кипера и смерти его близких.

Отмечается, что вратарь и его семья получили сотни угроз и негативно окрашенных сообщений в социальных сетях. Например, в одном из комментариев было сказано: «Я убью твою девку, убью твою девку».

Пресс-атташе полиции Мерсисайда заявила The Teleraph следующее: «Наши силы относятся к постам такого рода в соцсетях крайне серьезно. Любые установленные правонарушения будут расследоваться».

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