Набедокурившему футболисту и его семье угрожают расправой
28 мая 2018 г., 8:15
Полиция графства Мерсисайд начала расследование, связанное с ситуацией вокруг голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса.
Вратарь допустил результативные ошибки в финале Лиги чемпионов против «Реала» (1:3). После этого в адрес Кариуса поступили угрозы, в которых говорилось о возможном убийстве кипера и смерти его близких.
Отмечается, что вратарь и его семья получили сотни угроз и негативно окрашенных сообщений в социальных сетях. Например, в одном из комментариев было сказано: «Я убью твою девку, убью твою девку».
Пресс-атташе полиции Мерсисайда заявила The Teleraph следующее: «Наши силы относятся к постам такого рода в соцсетях крайне серьезно. Любые установленные правонарушения будут расследоваться».