Футболист сборной Нигерии помог десяткам людей выйти из тюрьмы

Благодаря нападающему вышли из тюрем 40 человек в нигерийском городе Кано. Они находились в заключении ввиду того, что не могли погасить свои долги.

Муса выплатил задолженности заключенных. Перед этим футболист посетил некоторые тюрьмы.

Во время Рамадана мусульманам предписывается с большей ответственностью, чем в обычные месяцы, совершать добрые дела и раздавать милостыню.