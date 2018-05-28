Футболист сборной Нигерии помог десяткам людей выйти из тюрьмы
28 мая 2018 г., 8:29
Форвард сборной Нигерии Ахмед Муса совершил акт благотворительности в священный для мусульман месяц Рамадан, сообщает sports.ru
Благодаря нападающему вышли из тюрем 40 человек в нигерийском городе Кано. Они находились в заключении ввиду того, что не могли погасить свои долги.
Муса выплатил задолженности заключенных. Перед этим футболист посетил некоторые тюрьмы.
Во время Рамадана мусульманам предписывается с большей ответственностью, чем в обычные месяцы, совершать добрые дела и раздавать милостыню.
Во второй части минувшего сезона Муса выступал за ЦСКА. Права на игрока принадлежат «Лестеру».