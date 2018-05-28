пн, 28.05.2018
"Реформисты объявили себя либералами, но апартеид явно не входит в число либеральных ценностей". Олев Ремсу
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Новости
Программа
Видео
До ЧМ по футболу осталось:

Футболист сборной Нигерии помог десяткам людей выйти из тюрьмы

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Форвард сборной Нигерии Ахмед Муса

ФОТО: Denis Tyrin / Denis Tyrin/TASS

Форвард сборной Нигерии Ахмед Муса совершил акт благотворительности в священный для мусульман месяц Рамадан, сообщает sports.ru

Благодаря нападающему вышли из тюрем 40 человек в нигерийском городе Кано. Они находились в заключении ввиду того, что не могли погасить свои долги.

Муса выплатил задолженности заключенных. Перед этим футболист посетил некоторые тюрьмы.

Во время Рамадана мусульманам предписывается с большей ответственностью, чем в обычные месяцы, совершать добрые дела и раздавать милостыню.

Во второй части минувшего сезона Муса выступал за ЦСКА. Права на игрока принадлежат «Лестеру».

Читать также

Актуально

НАВЕРХ