Вне дома: в ресторане "Глория" наконец были сорваны покровы с главной кулинарной тайны сезона

В ресторане "Глория" была представлена команда, выступающая за Эстонию на международном гастрономическом конкурсе «Золотой Бокюз» (Bocuse d'Or), и ее конкурсная работа. На проводимом с 11 по 12 июня в Турине конкурсе Эстонию представляет шеф-повар ресторана Bordoo Павел Гурьянов.

«Bocuse d’Or» – самый престижный кулинарный конкурс в мире, на котором участникам нужно за пять с половиной часов приготовить на глазах у публики два блюда. На проходящем в Турине европейском отборочном туре обязательными компонентами мясного блюда являются говяжья вырезка и вилочковая железа теленка, а также рис для ризотто. Непременными компонентами второго блюда являются итальянский сыр кастельманьо и куриные яйца.

На состоявшемся в ресторане "Глория" торжественном вечере участник конкурса «Золотой Бокюз» от Эстонии, шеф-повар Павел Гурьянов представил оба блюда, из которых одно было сервировано на роскошном подносе, изготовленном специально для конкурса.

«Это наш гастрономический поклон в честь дня рождения Эстонии», – говорит Димитрий Демьянов, который более десяти лет являлся вдохновителем и организатором конкурса «Bocuse d’Or» в Эстонии.

«Пятнадцать месяцев тренировок, более пятидесяти дегустаций, огромное количество высококачественных продуктов, бесчисленные собрания и мозговые атаки. Мы сделаем все, чтобы флаг эстонской кулинарии гордо развевался на европейском уровне», – сказал Димитрий Демьянов.

По словам Гурьянова, в рецептах его блюд много характерного для Эстонии. «Мы используем тыкву и лисички, сами собираем черемшу для песто», – отметил повар и добавил, что в меню важное место занимают хорошо знакомые всем эстонцам голубцы. «Я готовил эти голубцы уже примерно сто раз», – сказал Гурьянов, который на протяжении последнего полугодия еженедельно тренируется и готовится к соревнованию.

Специальный сервировочный поднос для конкурсной работы создан выпускниками Академии художеств Эстонии, мастерами по металлу Ристо Тали и Райнером Каасиком Ааславом. Они использовали для этого легкий искусственный камень, имитирующий плитняк, позолоченную латунь, титан и стекло.

Президент «Bocuse d’Or Eesti» Владислав Дьячук поблагодарил всех спонсоров, которые способствовали представлению эстонской кухни и наших поваров на международной арене. Особая благодарность была выражена компании «Electrolux», которая уже на протяжении десяти лет является официальным спонсором конкурса.

В подготовке к «Bocuse d’Or» приложили руку все участники и тренеры прошлогодних конкурсов: Владислав Дьячук, Эммануэль Вилле, Хейди Пиннак, Дмитрий Рооз, а также представители Объединения шеф-поваров Эстонии Ангелика Удекюлл и Рудольф Виснапуу. Помощником участника конкурса является повар ресторана Bordoo Мартин Касперович и, а тренером - финалист состоявшегося в 2015 году в Лионе первенства шеф-повар ресторана CRU Дмитрий Халюков, занявший 14 место.