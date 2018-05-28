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  • «ФИФА просто смела российское допинговое мошенничество под ковер, когда оправдала их футболистов»

«ФИФА просто смела российское допинговое мошенничество под ковер, когда оправдала их футболистов»

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ФОТО: /AP

Адвокат информатора WADA Григория Родченкова Джим Уолден раскритиковал Inside the Games решение ФИФА закрыть все допинговые дела российских футболистов, которые выступят на ЧМ-2018.

ФИФА не нашла достаточное количество доказательств того, что игроки сборной России, попавшие в расширенный состав на ЧМ-2018, нарушали антидопинговые правила.

«К сожалению, многие спортивные организации по разным причинам отказываются проводить нормальные расследования, просто сметая российское допинговое мошенничество под ковер. И ФИФА не последняя организация, которая так сделала.

Эта ситуация никогда не улучшится, и чистые спортсмены так и не будут защищены, пока конгресс США не примет закон об уголовном преследовании допингистов на международных соревнованиях. Я продолжу убеждать конгресс, чтобы они приняли этот закон», – передает слова Уолдена sports.ru.

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