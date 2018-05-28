Linda Line обанкротилась

Суд удовлетворил представленную в прошлую среду Linda Line Shipping OÜ заявление о банкротстве и в этот же день объявил о банкротстве, сообщила пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане.

Банкротным управляющим Linda Line Shipping OÜ была назначена Ли Мюйрсоо. Первое общее собрание кредиторов назначено на 11 июня в 10:00.