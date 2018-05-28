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Linda Line обанкротилась

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ФОТО: Peeter Langovits

Харьюский уездный суд объявил банкротом фирму Linda Line Shipping OÜ, которая является материнской компанией Lindaliin AS,  и назначил банкротным управляющим Ли Мюйрсоо.

Суд удовлетворил представленную в прошлую среду Linda Line Shipping OÜ заявление о банкротстве и в этот же день объявил о банкротстве, сообщила пресс-секретарь суда Вийвика Сиплане. 

Банкротным управляющим Linda Line Shipping OÜ была назначена Ли Мюйрсоо. Первое общее собрание кредиторов назначено на 11 июня в 10:00. 

Кредиторы обязаны в течение двух месяцев объявить банкротному управляющему о требованиях по отношению к должнику, вне зависимости от основания требований и их срока. 

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