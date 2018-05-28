Низкий уровень воды в море может помешать паромному сообщению
28 мая 2018 г., 9:20
В связи с низким уровнем воды в понедельник возможны нарушения в перевозках автомобилей паромом Ormso на линии Свибю - Рохукюла.
Перевозки автобусов и тяжелого автотранспорта весом от 20 тонн прекращаются, если уровень воды опустился более чем на 40 см. Перевозки автотранспорта весом до 20 тонн за исключением легковых автомобилей прекращаются, если уровень воды опускается более чем на 55 см, напоминает перевозчик Kihnu Veeteed.
В понедельник рано утром вода упала почти на 43 см.