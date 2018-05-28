Стало известно, в какой сфере предпочитает работать молодежь Эстонии летом

Торговлю отметили среди трех своих предпочтений для летней работы 54% жителей Эстонии в возрасте от 15 до 25 лет, общественное питание выбрали 56%. Далее следовала работа помощника или помощницы по офису, за которой провела бы лето половина молодежи. Меньше всего молодежь стремится работать летом в сферах логистики и строительства.

По словам исполнительного директора Союза торговцев Эстонии Неле Пейль, молодежь думает и о будущем: при выборе работы на лето учитывается, какая работа будет хорошо смотреться в CV и сможет повлиять на выбор будущего работодателя.

«Поэтому предпочтение отдается опыту работы на большом международном предприятии. Работа должна позволять развивать навыки общения и решать сложные ситуации, ведь эти навыки потом понадобятся во всех сферах жизни. Очень важным молодежь считает и гибкий график работы, – сказала Пейль. – Целых три четверти юношей и девушек считают важным, чтобы работа была им в радость».

В торговле большая часть молодежи видит себя этим летом в качестве работника торгового зала, который консультирует клиентов и выкладывает товар. Многие юноши указали в качестве предпочтения работу на складе. Меньше подростков хотели работать за информационной стойкой, за кассой или в охране. В качестве основных плюсов при выборе на лето работы в торговле приводили как раз развитие коммуникационных навыков (71%), гибкий график (55%) и возможность работать параллельно с учебой (51%).

Треть ответивших заявили, что вдобавок к работе летом они рассмотрели бы возможность продолжить затем работу именно в торговле. Для того чтобы они с большей долей вероятности связали свою специальность именно с торговлей, по мнению юношей и девушек, в ней должно быть больше возможностей для карьерного роста и должны вырасти зарплаты.

«Карьерных возможностей в торговле действительно очень много, и наша задача – получше ознакомить с ними молодежь, – отметила исполнительный директор Союза торговцев Эстонии Неле Пейль. – Поскольку речь идет об инновационной, постоянно развивающейся отрасли, трудолюбивые и увлеченные молодые люди могут быстро вырасти из кассира в старшего смены, а через несколько лет и в руководителя среднего звена.

В нашей отрасли принято продвигать людей внутри организации, а не в плоскости профессионального образования. Поэтому совсем не редкость, когда магазинами заведуют молодые люди, а многие руководители верхнего звена начинали с кассы или склада. Но, помимо обслуживания, в торговле нужны и другие специальности, от руководителей по закупкам до менеджеров товарных категорий. При этом зарплаты в торговле растут быстрее средней по Эстонии. Но и работа становится все более многогранной, а потому и интересной».

Торговые предприятия Эстонии предлагают летом работу более чем тысяче юношей и девушек, но рабочие руки любого возраста нужны круглый год.