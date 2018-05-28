пн, 28.05.2018
"Эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими" Таави Минник
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Впрок
  • Владельцы компьютеров Apple могут столкнуться с проблемами при использовании ИД-карты

Владельцы компьютеров Apple могут столкнуться с проблемами при использовании ИД-карты

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

На фото одна из карт 12 500 ИД-карт, содержащая уязвимость в безопасности. У собственника есть два месяца, чтобы обменять ее на новую, иначе сертификаты будут аннулированы.

ФОТО: Tairo Lutter / Postimees

Как сообщает Департамент государственных инфосистем (RIA), использование ИД-карты вместе с браузером Firefox на компьютерах, работающих под управлением операционной системы macOS, в настоящее время невозможно, пишет Tehnika.

«Когда ИД-карта находится в считывателе, на компьютерах с macOS происходит сбой в работе браузера Firefox (версия 60.0.1 или выше). По этой причине с помощью ИД-карты невозможно пользоваться всевозможными интернет-услугами», - сообщил RIA.

В настоящее время на компьютерах с macOS работа с ИД-картой возможна лишь в браузерах Google Chrome и Safari.

Google Chrome можно использовать на компьютерах с операционной системой macOS версии 10.12 или 10.13. Для этого на устройстве должна быть установлена последняя версия Google Chrome. С браузером Safari ИД-карта будет работать, если на компьютере установлена версия macOS 10.13.4 или выше.

Пользователям операционной систему macOS 10.11 необходимо обновить ОС, чтобы иметь возможность использовать ИД-карту. Также доступ к электронным услугам возможен с помощью Mobiil-ID или Smart-ID.

На компьютерах, работающих на Windows, использование ИД-карты по-прежнему невозможно в браузере Microsoft Edge.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ