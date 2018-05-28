Владельцы компьютеров Apple могут столкнуться с проблемами при использовании ИД-карты

«Когда ИД-карта находится в считывателе, на компьютерах с macOS происходит сбой в работе браузера Firefox (версия 60.0.1 или выше). По этой причине с помощью ИД-карты невозможно пользоваться всевозможными интернет-услугами», - сообщил RIA.

В настоящее время на компьютерах с macOS работа с ИД-картой возможна лишь в браузерах Google Chrome и Safari.

Google Chrome можно использовать на компьютерах с операционной системой macOS версии 10.12 или 10.13. Для этого на устройстве должна быть установлена последняя версия Google Chrome. С браузером Safari ИД-карта будет работать, если на компьютере установлена версия macOS 10.13.4 или выше.

Пользователям операционной систему macOS 10.11 необходимо обновить ОС, чтобы иметь возможность использовать ИД-карту. Также доступ к электронным услугам возможен с помощью Mobiil-ID или Smart-ID.