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  • Британские СМИ: российские хулиганы грозятся устроить ад для английских болельщиков на ЧМ-2018

Британские СМИ: российские хулиганы грозятся устроить ад для английских болельщиков на ЧМ-2018

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ФОТО: AFP / Scanpix

Околофутбольные страсти, вспыхнувшие на улицах летнего Марселя два года назад, грозят полыхнуть новым пламенем в российских городах - английским хулиганам обещают в России "теплую" встречу, передает "Спорт-Экспресс"

Группа футбольных хулиганов "Trouble Company", предположительно атаковавшая фанатов "Ливерпуля" в Киеве в этот четверг, опубликовала ряд угрожающих сообщений в социальных сетях. Как сообщает британская газета Metro, в одном из них говорится "добро пожаловать в ад", другое содержит надпись "ЦСКА, избейте их", третье гласит "готовьтесь к чемпионату мира"

Издание полагает, что группировка "Trouble company" связана с фанатами московского ЦСКА. На страницах объединения в социальных сетях часто публикуются видеоролики, содержащие насилие.

На чемпионате Европы-2016 сборные России и Англии выступали в одной группе. В день матча команд в Марселе на улицах города прошли столкновения, также беспорядки возникли на стадионе после финального свистка.

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