Британские СМИ: российские хулиганы грозятся устроить ад для английских болельщиков на ЧМ-2018

Группа футбольных хулиганов "Trouble Company", предположительно атаковавшая фанатов "Ливерпуля" в Киеве в этот четверг, опубликовала ряд угрожающих сообщений в социальных сетях. Как сообщает британская газета Metro, в одном из них говорится "добро пожаловать в ад", другое содержит надпись "ЦСКА, избейте их", третье гласит "готовьтесь к чемпионату мира"

Издание полагает, что группировка "Trouble company" связана с фанатами московского ЦСКА. На страницах объединения в социальных сетях часто публикуются видеоролики, содержащие насилие.