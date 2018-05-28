Строительный сектор продолжает вносить большой вклад в рост экономики

Несмотря на высокую прошлогоднюю сравнительную базу, рост ускорился, причем речь идет о самом быстром росте за шесть лет. Ускорение роста строительных объемов вызвано очень высоким спросом на строительство зданий.

Приобретению жилья способствуют возросшая покупательная способность и хорошее финансовое положение домохозяйств

Количество выданных разрешений на эксплуатацию жилых зданий (по площади) приближается к рекордам времен бума. Чувство уверенности людей в том, что они в ближайшее время приобретут жилье, немного ослабло, однако оно остается высоким по сравнению с многолетними показателями.

Покупательная способность существенно выросла. Если во времена бума за один квадратный метр квартиры в Таллинне надо было отдать 2,5 среднемесячной нетто-зарплаты, то теперь этот показатель снизился до 1,6. Рост кредитного портфеля, хотя понемногу и ускорялся (в первом квартале этого года на 6,9%), но его трудно сравнить со временами бума. Тогда, в первом квартале 2006 года кредитный портфель домохозяйств вырос в годовом сравнении почти на 74%. Финансовое положение эстонских домохозяйств остается хорошим.

По предварительным оценкам, их потребление остается ниже используемого дохода, что говорит об умеренном накоплении (накопления, к сожалению, распределены неравномерно). Кроме того, задолженность домохозяйств в сравнении с их накоплениями выглядит умеренной, поэтому их бюджет должен быть сбалансирован или даже в профиците.

Быстрый рост работ по строительству зданий в ближайшей перспективе должен продолжиться

Хотя в первом квартале этого года было выдано меньше разрешений как на строительство жилых зданий, так и на строительство нежилых зданий, чем в прошлом году, число разрешений на строительство зданий в итоге оказалось на высоком уровне, что указывает на продолжение быстрого роста строительства зданий и в ближайшее время.

Рост объемов строительства сооружений, хотя и замедлился, объем работ остается большим

Рост объемов строительства сооружений в Эстонии замедлился, но причина состоит в том, что в начале прошлого года рост резко ускорился и сравнительная база оказалась высокой. Как известно, быстрому росту строительства сооружений в прошлом году способствовали увеличившиеся инвестиции госсектора. В этом году государство планирует замедлить рост инвестиций, но их уровень по отношению к ВВП может даже возрасти. Таким образом, хотя рост объемов строительства сооружений и замедлится, объем работ все равно останется большим.

Строительные предприятия все меньше работают за рубежом

Строительные компании Эстонии снижают объемы работ за рубежом. Если в начале прошлого года объем строительных работ, выполненных за рубежом, составил 11% общего объема строительства, то в первом квартале текущего года этот показатель был всего 5%. Причина, с одной стороны, заключается в том, что рост строительного сектора в Северных странах замедлился, а в Швеции даже произошел спад; с другой же стороны, на домашнем рынке сейчас наблюдается большой спрос на строительные работы.

Дефицит рабочей силы добавляет проблем на испытывающем напряжение рынке труда