Петр Алешковский – реконструктор истории на развалинах империи

Алешковский – человек интереснейший и многоликий: археолог, историк, теле– и радиоведущий, писатель, автор, среди прочего, романов «Арлекин», «Рыба» и «Крепость». Последняя книга – история археолога, который, сбежав из города в деревню, совершает открытие и насмерть стоит за сохранение памятника русской истории – получила в 2016 году премию «Русский Букер». Петр Маркович – племянник знаменитого Юза Алешковского и зять историка Натана Эйдельмана, и это тоже важно: в текстах Алешковского неизбежно проступают и его бэкграунд, и его профессия, пусть не в конкретных деталях, но в интеллигентном отношении к миру, в интересе к «многомерной истории, которая состоит из людей», в особенной, очень писательской, если разобраться, оптике.

Тень тени истории, без которой ничего не понять

– Готовясь к интервью, я поймал себя на мысли, что хочется назвать вас интеллигентом старой закалки. И тут же стало боязно, я вспомнил, что Лев Гумилев говорил: «Я не интеллигент, у меня профессия есть»...

– Я всегда честно заявляю, что я – интеллигент. Причем в трех поколениях; как говорила моя бабка, три университета есть. У меня очень счастливый сплав крови. Мой папа – еврей, которого задавили антисемитские круги в Академии наук, а именно – Борис Александрович Рыбаков, жидомор и неоязычник, человек талантливый, но общество «Память» на него и сегодня молится... Кстати, Гумилев туда же скатился, ровно поэтому он говорил, что он не интеллигент. Но у него судьба была трагическая, его можно понять. А Рыбаков начал с того, что, будучи сыном священника, первую статью посвятил уничтожению сектантства. Это – выбор, исторический выбор. История всегда присутствует в моих размышлениях, потому что иначе мы ничего не поймем.

Папа был интеллигент в первом поколении, но своих еврейских корней я почти не знаю. Сейчас, кстати, я пишу воспоминания – о детстве и о школе, то есть о рае и аде. Я помню – именно как интеллигент – разговоры за столом, подпольные книги. И когда мои друзья, покойный Коля Климонтович, например, стали в 90-е заявлять, что, мол, гори интеллигенция огнем... Причем это были люди не «правые», это был скорее комплекс «простите, ради бога». Но я всегда говорил, что я интеллигент...

– И каяться ни в чем не собираетесь?

– Есть одна вещь, которая меня перепахала. Была немка, она приехала в Россию, работала в газете, и как-то она посетовала: «Я не понимаю одного: почему интеллигенты считали, что они кого-то чему-то должны и могут учить?» Вот эта просветительская миссия, идущая от народничества, для меня очень важна.