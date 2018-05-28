Пресса недоумевает: «Почему Суперкубок УЕФА пройдет в Таллинне на таком маленьком стадионе?»

Daily Mail все-таки оперирует старыми данными: после реконструкции и расширения стадион "А Ле Кок Арена" способен принять до 15 000 зрителей. Журналисты отмечают, что у "Атлетико" и "Реала" большие армии поклонников, которые хотели бы посмотреть игру за Суперкубок, но теперь останутся без заветного билета. На испанских футбольных форумах фанаты предлагают перенести встречу в Мадрид, родной город обеих команд.