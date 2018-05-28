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Пресса недоумевает: «Почему Суперкубок УЕФА пройдет в Таллинне на таком маленьком стадионе?»

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Встреча сборных Эстонии и Англии на A le Coq Arena.

ФОТО: Liis Treimann

Английское издание искренне недоумевает, как можно провести встречу европейских грандов, пусть и в полутоварищеском матче, на стадионе, который вмещает всего (по данным Daily Mail ) 10500 зрителей.

Daily Mail все-таки оперирует старыми данными: после реконструкции и расширения стадион "А Ле Кок Арена" способен принять до 15 000 зрителей. Журналисты отмечают, что у "Атлетико" и "Реала" большие армии поклонников, которые хотели бы посмотреть игру за Суперкубок, но теперь останутся без заветного билета. На испанских футбольных форумах фанаты предлагают перенести встречу в Мадрид, родной город обеих команд.

Суперкубок УЕФА с 1998 по 2012 год проходил в Монако на стадионе "Луи II ", вмещающем ненамного больше "А Ле Кок Арены" - 18523 зрителей. С 2013 года УЕФА проводит матч за Суперкубок в разных городах - в различные годы право принимать Финал финалов получали Прага, Скопье (Македония), валлийский Кардифф, Тбилиси, норвежский Трондхейм. Таллинн получил право проведения Суперкубка УЕФА в 2016 году.

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