Пассажирам Nordica пришлось понервничать: во время полета треснуло стекло иллюминатора
28 мая 2018 г., 10:41
У направлявшегося сегодня утром из Таллинна в Брюссель самолета Nordica образовалась трещина на окне, из-за чего самолет вынужден был совершить посадку в Копенгагене.
После того, как трещина в окне была обнаружена, самолет направился в ближайший аэропорт, которым оказался аэропорт Копенгагена.
По словам директора по продажам Nordica Тоомаса Уйбо, в образовании трещины на окне нет ничего чрезвычайного.
"Иногда такое случается, вне зависимости от типа самолета или его возраста", - сказал Уйбо. Он пояснил, что так как у окна несколько слоев, образование трещины не представляет опасности. Однако пилот не может продолжать полет.
"К сожалению, такое иногда случается", - добавил Уйбо.