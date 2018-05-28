Пассажирам Nordica пришлось понервничать: во время полета треснуло стекло иллюминатора

После того, как трещина в окне была обнаружена, самолет направился в ближайший аэропорт, которым оказался аэропорт Копенгагена.

По словам директора по продажам Nordica Тоомаса Уйбо, в образовании трещины на окне нет ничего чрезвычайного.

"Иногда такое случается, вне зависимости от типа самолета или его возраста", - сказал Уйбо. Он пояснил, что так как у окна несколько слоев, образование трещины не представляет опасности. Однако пилот не может продолжать полет.