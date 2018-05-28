пн, 28.05.2018
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  • Пассажирам Nordica пришлось понервничать: во время полета треснуло стекло иллюминатора

Пассажирам Nordica пришлось понервничать: во время полета треснуло стекло иллюминатора

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ФОТО: ERIK PROZES / PM/SCANPIX BALTICS

У направлявшегося сегодня утром из Таллинна в Брюссель самолета Nordica образовалась трещина на окне, из-за чего самолет вынужден был совершить посадку в Копенгагене. 

После того, как трещина в окне была обнаружена, самолет направился в ближайший аэропорт, которым оказался аэропорт Копенгагена. 

По словам директора по продажам Nordica Тоомаса Уйбо, в образовании трещины на окне нет ничего чрезвычайного.

"Иногда такое случается, вне зависимости от типа самолета или его возраста", - сказал Уйбо. Он пояснил, что так как у окна несколько слоев, образование трещины не представляет опасности. Однако пилот не может продолжать полет.

"К сожалению, такое иногда случается", - добавил Уйбо.

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