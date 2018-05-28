В Евросоюзе могут запретить одноразовую посуду из пластика

Об этом сообщили в воскресенье, 27 мая, издания немецкого медиаконцерна Funke Mediengruppe со ссылкой на пакет мер борьбы с пластиковым мусором, который комиссия ЕС намерена представить в Брюсселе 28 мая.

Согласно проекту директивы, запрет должен коснуться одноразовых изделий из пластика, альтернатива которым легко доступна и приемлема по цене, поясняют СМИ. Речь идет, в частности, об одноразовой посуде, столовых приборах, трубочках-соломинках для напитков, ватных палочках и пластиковых креплениях для воздушных шаров. Кроме того, планируется ограничить использование пластиковых упаковок для еды, которую продают на вынос закусочные.