Спасательный департамент обратился к владельцам квадроциклов

Работы по тушению торфяника затруднены из-за болотистой почвы, которая не дает подобраться к очагу возгорания. Масштаб возгорания – порядка двух гектаров. В тушении были задействованы ресурсы спасательных команд Ийзаку, Йыхви, Кохтла-Ярве и Силламяэ. Для местных жителей возгорание опасности не представляло.

Тушение пожара на торфянике. ФОТО: Päästeamet

Когда спасатели прибыли на место, то заметили неподалеку свежие следы от квадроцикла. Исходя из этого можно предположить, что возгорание могло произойти именно по причине использования этого транспортного средства.

Спасательный департамент просит жителей не ездить на квадроциклах по торфяным почвам в пожароопасное время. Торф забивается под глушитель квадроцикла, нагревается там до высоких температур и, выпадая назад, может стать причиной пожара. К сожалению, такой пожар распространяется быстро и трудно поддается тушению, требуя больших ресурсов, вследствие чего может ухудшиться доступность спасателей для других важных вызовов.