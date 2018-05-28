У Минобороны РФ есть две версии гибели российских военных в Сирии

Во-первых, в нападении на артиллерийскую батарею сирийских правительственных войск подозреваются боевики "Исламского государства". Во-вторых, не исключено, что в атаке могли участвовать бойцы умеренной оппозиции, незадолго до атаки прибывшие с базы международной коалиции Эт-Танф. Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что батарея была атакована в темное время суток несколькими мобильными группами боевиков. Два российских военных советника погибли на месте, еще пять российских военнослужащих получили ранения. Позже скончались еще двое раненых, доставленные в военный госпиталь в Москве.

По словам источника "Коммерсанта" в органах военного управления, бой в населенном пункте Меядин произошел в середине прошлой недели. За несколько дней до этого в провинцию прибыла группа примерно из десяти российских военнослужащих, которые должны были координировать действия сирийских военных.

Нападение было стремительным и хорошо подготовленным, заявил военный источник издания. Боевики вели огонь из десятка джипов с установленным на них крупнокалиберным вооружением. Сирийские военные вышли из-под огня, и командование взяли на себя россияне, которые открыли ответный огонь. Бой продолжался около часа. Были уничтожены 43 боевика и шесть автомобилей.