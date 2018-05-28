Погибли владелец трижды горевшего дома и его собака

Пожар в Йыгевамаа. ФОТО: Lõuna päästekeskus

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили полыхающий одноэтажный бревенчатый жилой дом. Он был полностью охвачен огнем, перекрытия здания уже частично обвалились. Огонь распространился также и на лес.

Спасатели уберегли другие пристройки от возгорания и потушили пожар к 7.35. В руинах дома были обнаружен труп 61-летнего мужчины и его собаки.

В 2012 году тот же дом бы уничтожен в огне. В 2014 году спасатели тушили уже отремонтированный дом, который загорелся из-за небрежного курения. В прошлом году спасатели установили в этом строении дымовой датчик, который, к сожалению, не сохранил жизнь его владельцу.