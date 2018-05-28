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  • Погибли владелец трижды горевшего дома и его собака

Погибли владелец трижды горевшего дома и его собака

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Пожар в Йыгевамаа.

ФОТО: Lõuna päästekeskus

28 мая в 2.22 в Ляэнеский спасательный центр сообщили, что из леса, расположенного в деревне Каэра в волости Йыгева, появилось зловещее зарево и густой черный дым.

Пожар в Йыгевамаа.

ФОТО: Lõuna päästekeskus

Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили полыхающий одноэтажный бревенчатый жилой дом. Он был полностью охвачен огнем, перекрытия здания уже частично обвалились. Огонь распространился также и на лес.

Спасатели уберегли другие пристройки от возгорания и потушили пожар к 7.35. В руинах дома были обнаружен труп 61-летнего мужчины и его собаки.

В 2012 году тот же дом бы уничтожен в огне. В 2014 году спасатели тушили уже отремонтированный дом, который загорелся из-за небрежного курения. В прошлом году спасатели установили в этом строении дымовой датчик, который, к сожалению, не сохранил жизнь его владельцу.

Согласно информации, полученной на месте происшествия, погибший часто употреблял алкоголь и был заядлым курильщиком.

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