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Трамп заявил, что они с Ким Чен Ыном верят в светлое будущее северокорейской экономики

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ФОТО: Alex Brandon / AP/Scanpix

Президент США Дональд Трамп на фоне подготовки ко встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил о мощном экономическом потенциале этой азиатской страны.

"Я искренне верю, что у КНДР - блестящий потенциал и что однажды она станет мощной страной в том, что касается экономики и финансов. Ким Чен Ын согласен с моей оценкой. Это станет реальностью!" - написал он в "Твиттере".

Кроме того, президент США напомнил, что американская делегация в настоящее время находится в Северной Корее для подготовки его встречи с Ким Чен Ыном.

Ранее в мае Трамп сначала объявил о решении отказаться от этих переговоров, запланированных на 12 июня в Сингапуре. Однако вскоре президент США передумал и заявил, что саммит, посвященный вопросу денуклеаризации КНДР, все же может состояться, причем без изменения даты и места.

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