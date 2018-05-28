Трамп заявил, что они с Ким Чен Ыном верят в светлое будущее северокорейской экономики

"Я искренне верю, что у КНДР - блестящий потенциал и что однажды она станет мощной страной в том, что касается экономики и финансов. Ким Чен Ын согласен с моей оценкой. Это станет реальностью!" - написал он в "Твиттере".

Кроме того, президент США напомнил, что американская делегация в настоящее время находится в Северной Корее для подготовки его встречи с Ким Чен Ыном.