Трамп заявил, что они с Ким Чен Ыном верят в светлое будущее северокорейской экономики

Президент США Дональд Трамп на фоне подготовки ко встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном заявил о мощном экономическом потенциале этой азиатской страны.
"Я искренне верю, что у КНДР - блестящий потенциал и что однажды она станет мощной страной в том, что касается экономики и финансов. Ким Чен Ын согласен с моей оценкой. Это станет реальностью!" - написал он в "Твиттере".
Кроме того, президент США напомнил, что американская делегация в настоящее время находится в Северной Корее для подготовки его встречи с Ким Чен Ыном.
Ранее в мае Трамп сначала объявил о решении отказаться от этих переговоров, запланированных на 12 июня в Сингапуре. Однако вскоре президент США передумал и заявил, что саммит, посвященный вопросу денуклеаризации КНДР, все же может состояться, причем без изменения даты и места.