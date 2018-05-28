Стали известны новые подробности о Samsung Galaxy Note9

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench была замечена версия грядущего флагманского смартфона Galaxy Note9 на базе процессора Exynos 9810.
Кроме того, появились новые подробности о технических характеристиках и предположительной дате анонса устройства, сообщает 4pda.ru.
Galaxy Note9 с процессором Exynos 9810 набрал в 2 737 и 9 064 балла в одноядерном и многоядерном тестах Geekbench соответственно. Для сравнения, модель с чипсетом Snapdragon 845, ориентированная на американский рынок, ранее продемонстрировала 2 411 и 8 712 баллов в этом же бенчмарке.
Базовая модификация Galaxy Note9 получит 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ. Согласно последним данным, Samsung также выпустит специальную модификацию с 8 ГБ «оперативки» и встроенным накопителем объемом 512 ГБ. Инсайдеры сообщают, что топовая конфигурация будет доступна только в Китае.
Samsung Galaxy Note8
Ранее появилась информация, что Galaxy Note9 могут представить раньше обычного. Если верить слухам, то Samsung проведет презентацию 29 июля.