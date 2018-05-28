Стали известны новые подробности о Samsung Galaxy Note9

Кроме того, появились новые подробности о технических характеристиках и предположительной дате анонса устройства, сообщает 4pda.ru.

Galaxy Note9 с процессором Exynos 9810 набрал в 2 737 и 9 064 балла в одноядерном и многоядерном тестах Geekbench соответственно. Для сравнения, модель с чипсетом Snapdragon 845, ориентированная на американский рынок, ранее продемонстрировала 2 411 и 8 712 баллов в этом же бенчмарке.

Базовая модификация Galaxy Note9 получит 6 ГБ оперативной памяти и накопитель на 64 ГБ. Согласно последним данным, Samsung также выпустит специальную модификацию с 8 ГБ «оперативки» и встроенным накопителем объемом 512 ГБ. Инсайдеры сообщают, что топовая конфигурация будет доступна только в Китае.

Samsung Galaxy Note8