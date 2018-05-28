Почти местный или ставленник Москвы: православные Эстонии выбирают нового митрополита

В отличие от митрополита Корнилия, ушедшего из жизни 19 апреля в возрасте 93 лет, очевидно, что новым митрополитом станет человек, который не родился в Эстонии и до средних лет с Эстонией вообще никак не соприкасался.

Жителям Эстонии из этих двоих больше знаком Лазарь, который связан с Эстонией с 2009 года. Тогда он был назначен Нарвским епископом, а с 2011 года он стал епископом Нарвским и Причудским. Это сделало его вторым по значимости лицом в ЭПЦМП. После смерти Корнилия он был назначен и.о. митрополита. До переезда в Эстонию он был наместником в монастыре в городе Саранске (Республика Мордовия).

Второй кандидат здесь практически неизвестен. Когда в начале мая Синод выбирал кандидатов в митрополиты, большинство местных православных, которых насчитывается около 150 000, вероятно, услышали тогда имя архиепископа Верейского Евгения впервые. Тогда секретарь Синода ЭПЦМП Даниэль Леписк сообщил, что кандидатуру Евгения предложил Московский патриархат.

“Это стало ответом на обращение нашего Синода и церкви к Московскому патриархату, чтобы они тоже предложили какого-то кандидата, который мог бы стать здесь помощником, поскольку в Эстонии сейчас нет своей семинарии, своей школы для священников. Из Москвы поступило такое предложение. Мы сочли, что Евгений Верейский был бы очень достойным кандидатом”, - пояснил тогда Леписк.

О родившемся в Казахстане архиепископе Верейском Евгении известно, что через два месяца после того, как Россия аннексировала Крым, он посетил Владимирский кафедральный собор в Севастополе в качестве представителя РПЦ. С ним были несколько его коллег, в задачи которых входило развитие отношений православной церкви с российскими вооруженными силами и правоохранительными органами в Крыму. Поэтому архиепископа Верейского считают фаворитом Москвы.

О баллотировании его и Лазаря рассуждал в своем блоге бывший преподаватель Московской духовной академии диакон Андрей Кураев. Он работал в подчинении у архиепископа Верейского и известен в российских православных кругах, как представитель крыла, борющегося с коррупцией в РПЦ. По словам Кураева, архиепископ Верейский уволил его в 2013 году, поскольку он открыто обращал внимание на коррупцию в церкви и считал тюремное заключение для панк-анасмабля Pussy Riot слишком суровым наказанием.

Кураев, неоднократно бывавший в Эстонии и выступавший здесь с публичными лекциями, в начале мая оставил в своем блоге пост «Эстонцы – граждане Евросоюза или «паства» Моспатриархии?». В нем он прямым текстом говорит, что РПЦ хочет назначить архиепископа Верейского Евгения на эту должность и критически отзывается о процедуре избрания митрополита.

По его мнению, выборы могут пройти в два захода. В первой части Поместный собор определит своего кандидата, после чего оповестит об этом Москву, откуда в свою очередь сообщат, утвержден ли кандидат или нет. Лишь после этого пройдет действительное и окончательное голосование на выборах митрополита.

По мнению Кураева, за ниточки тянет Москва, а собор будет созван лишь для официального оформления Евгения Верейского. Поэтому он советует ЭПЦМП как формально автономной церкви выбрать себе руководство самостоятельно и оповестить Москву о результатах “по факсу”. В то же время он констатирует, что местным православным избрание архиепископа Верейского было бы выгодно, поскольку это показало бы, что они хотели именно кандидата от патриарха и остаются ему верны.