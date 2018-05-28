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  • Хочешь увидеть Криштиану Роналду своими глазами? Билеты на Суперкубок УЕФА поступят в продажу через неделю

Хочешь увидеть Криштиану Роналду своими глазами? Билеты на Суперкубок УЕФА поступят в продажу через неделю

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ФОТО: HANNAH MCKAY / REUTERS/Scanpix

15-го августа в Таллинне пройдет матч за Суперкубок УЕФА, в котором сойдутся мадридские "Атлетико" и "Реал". Предварительная продажа билетов начнется уже через неделю, пятого июня, сообщает Postimees.

Вечером пятого июня на официальном сайте УЕФА начнется прием заявок на заветные квитки. Регистрация заявок продлится три недели до 26-го июня, причем, неважно, когда будет подана заявка. Всего, по правилам УЕФА, можно сделать заявку  не более чем  на четыре билета.

По окончании периода регистрации УЕФА проведет жеребьевку среди всех подавших заявки и отправит счастливчикам уведомления-приглашения на выкуп билетов. Аналогичная система действует на всех финальных соревнованиях, как на клубном уровне, так и на Чемпионатах мира и Европы.

Генеральный секретарь ЭФС Анне Рей сказала, что, к сожалению, не все желающие смогут попасть на стадион: "По опыту прошлых лет и тех контактов, которые случились в последние месяцы, могу сказать, что интерес к данному событию огромен не только в Эстонии, но и в мире. В прошлом году было подано 130 000 заявок, что означает, что не все желающие смогли попасть на стадион. Однако призываю всех тех, кто хочет попасть на стадион смело регистрироваться".

Подробнее о регистрации и покупке билетов на Суперкубок УЕФА можно узнать на официальном сайте УЕФА: www.uefa.com/tickets.

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