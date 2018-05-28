Хочешь увидеть Криштиану Роналду своими глазами? Билеты на Суперкубок УЕФА поступят в продажу через неделю

Вечером пятого июня на официальном сайте УЕФА начнется прием заявок на заветные квитки. Регистрация заявок продлится три недели до 26-го июня, причем, неважно, когда будет подана заявка. Всего, по правилам УЕФА, можно сделать заявку не более чем на четыре билета.

По окончании периода регистрации УЕФА проведет жеребьевку среди всех подавших заявки и отправит счастливчикам уведомления-приглашения на выкуп билетов. Аналогичная система действует на всех финальных соревнованиях, как на клубном уровне, так и на Чемпионатах мира и Европы.

Генеральный секретарь ЭФС Анне Рей сказала, что, к сожалению, не все желающие смогут попасть на стадион: "По опыту прошлых лет и тех контактов, которые случились в последние месяцы, могу сказать, что интерес к данному событию огромен не только в Эстонии, но и в мире. В прошлом году было подано 130 000 заявок, что означает, что не все желающие смогли попасть на стадион. Однако призываю всех тех, кто хочет попасть на стадион смело регистрироваться".