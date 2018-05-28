Найден простой способ борьбы с вирусом, заразившим рутеры по всему миру

Как пишет The New York Times, для обезвреживания вируса, который, по данным ФБР заразил сотни тысяч маршрутизаторов по всему миру, пользователям достаточно перезагрузить устройства. Также в ФБР рекомендуют обновить прошивку рутеров, сменить пароли доступа к их настройкам и отключить возможность удаленного доступа, если она была активирована ранее.

Издание напоминает, что минюст США обнародовал информацию об обнаружении сети устройств, зараженных вирусом Fancy Bear, на прошлой неделе. По данным ФБР, вредоносное ПО может блокировать интернет-трафик, собирать информацию, которая проходит через рутер, а также полностью отключать зараженное устройство. Как полагают эксперты из компании Talos, вирусом было заражено по меньшей мере 500 тысяч устройств в 54 странах. В число зараженных вошли маршрутизаторы компаний Linksys, MikroTik, Netgear и TP-Link.