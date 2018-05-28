5G будет спасать жизни ФОТО: Digitark

На встрече министров Северных стран, которая состоялась на этой неделе в Швеции, Telia Company продемонстрировала технологические решения будущего. Одно из них – доставка дроном дефибриллятора для экстренного спасения жизни, пишет технопортал Digitark.

На этой неделе премьер-министр Швеции Стефан Лёвен встретился со своими скандинавскими коллегами, чтобы обсудить вопросы внутренней и внешней политики, а также другие важные темы, в том числе вопросы, связанные с дигитализацией общества.

В неофициальной части встречи министрам продемонстрировали возможности нового поколения связи 5G, в частности, как с ее помощью можно будет спасать жизни.

В Швеции ежегодно регистрируется примерно 6000 внезапных смертей, происходящих вне больничных стен, реанимировать удается лишь 10% человек, попавших в критическое состояние за пределами медицинского учреждения. Если не приступить к реанимационным процедурам в течение трех минут после остановки сердца, вероятность выжить составляет 70%.

Telia в сотрудничестве с Ericsson и Каролинской университетской больницей продемонстрировали, как дроны, работающие на базе технологии 5G могут быть использованы для сверхбыстрой доставки дефибрилляторов – в четыре раза быстрее, чем успевает приехать машина “скорой помощи”.

По словам представителя Каролинской больницы, широкое распространение такого способа доставки может спасти множество жизней. На сегодня успешно проведены несколько тестовых полетов, однако правила по обеспечению воздушной безопасности осложняют одновременное использование нескольких дронов. В данный момент специалисты занимаются поиском решения этой проблемы.