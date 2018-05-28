Эстонский производитель алкоголя увеличит объем экспорта в Скандинавию

Для стимулирования экспорта AS Liviko заключил договор о сотрудничестве с крупнейшим скандинавским производителем и импортером алкогольной продукции – концерном Arcus, который начиная с 1 июня станет официальным представителем Liviko в Скандинавии. Концерн Arcus будет осуществлять сбыт продукции Liviko в Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии.

«В лице концерна Arcus мы нашли для себя сильного стратегического партнера, с помощью которого можно реализовывать долгосрочные цели Liviko на скандинавских рынках. Запускаемое сотрудничество создает новые возможности для увеличения экспорта продукции, выпускаемой под товарными знаками Liviko premium. На скандинавских рынках мы видим потенциал как для легендарного Vana Tallinn, так и для джинов Crafter’s, которые уже зарекомендовали себя на разных рынках мира», – сказал руководитель AS Liviko Янек Калви.

«Мы очень довольны, что нашим партнером в странах Северной Европы станет Liviko. Мы ожидаем этого партнерства с приятным волнением, особенно по части такого культового бренда как Vana Tallinn», – сказал руководитель концерна Arcus Кеннет Хамнес.