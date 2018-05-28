Больничная касса поспешила и напортачила

- Насколько хорошо шведы, планировавшие реформу больничной сети Эстонии в 2000 году, смогли спрогнозировать то, что будет происходить с эстонской медициной?

- Я просмотрела стратегический план шведов и не нашла в нем упущений. Но уже в 2000 году было известно, что рождаемость прогнозировали слишком оптимистично. Иногда нам почти удавалось достичь 15 000 рождений в год, но теперь это число снова уменьшилось. Остальные рекомендации были совершенно уместны.

- Почему план шведов тогда так жестко проклинали?

- Я бы не стала использовать слово “проклинали”, но, естественно, возник страх относительно доступности медицинской помощи, поскольку прогноз предусматривал закрытие некоторых больниц.

Точно такие же проблемы с акушерской помощью в Валга и Пыльва. Предложение о закрытии было сделано непродуманно, оно не было оформлено и не обсуждалось с причастными людьми, не было разъяснено, как будет гарантировано ведение беременности, организация родов, транспортировка людей в больницу и обратно, должны ли люди озаботиться проблемой ночлега. Если бы эти вопросы были обсуждены заранее и с врачами больницы, и с населением, страхов было бы намного меньше.

- Шведский план развития рекомендовал оставить в Эстонии 13 больниц, сейчас их 20.

- О количестве больниц нет смысла говорить. Важно, чтобы помощь находилась на расстоянии часа езды на автомобиле, но нельзя подгонять все уездные больницы под один шаблон. Необходимо исходить из региона, который обслуживает больница, и жизнеспособности услуг. Важно, чтобы люди получали экстренную помощь в течение определенного времени, чтобы никому не приходилось ехать два-три часа. Но в Валгаской больнице не обязательно должны быть те же услуги, что в Раквереской.

- План Больничной кассы двухлетней давности оставить в каждой уездной больнице лишь восемь основных специальностей был неверным?

- Да.

- В то же время рекомендация шведов говорит, что надо определить, врачи каких специальностей могут работать в уездной больнице.

- Рекомендации шведов относятся к тому времени, когда в Эстонии было достаточно врачей и больницы скорее думали о появлении новых услуг – шла гонка вооружений. Сейчас, двадцать лет спустя, другая ситуация.

Мы говорим не об обуздании гонки вооружений, а о гарантии чувства безопасности по всей Эстонии. Сокращение не связано с нехваткой денег, у нас начинает не хватать медиков. Мы должны найти способ, как обеспечить доступность медицинских услуг в небольших населенных пунктах.

- По мнению Больничной кассы, пациенты в дальнейшем будут обращаться в уездные больницы еще реже – семейный врач будет сразу направлять человека в крупную больницу Таллинна или Тарту.