Больничная касса поспешила и напортачила

Хотя в Эстонии по-прежнему намного больше больниц, чем рекомендовали шведские эксперты в 2000 году, отвечающая за здравоохранение вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе считает, что Больничная касса, пытаясь ограничить помощь врачей-специалистов в уездных больницах приняла несколько поспешных решений, пишет Postimees.
- Насколько хорошо шведы, планировавшие реформу больничной сети Эстонии в 2000 году, смогли спрогнозировать то, что будет происходить с эстонской медициной?
- Я просмотрела стратегический план шведов и не нашла в нем упущений. Но уже в 2000 году было известно, что рождаемость прогнозировали слишком оптимистично. Иногда нам почти удавалось достичь 15 000 рождений в год, но теперь это число снова уменьшилось. Остальные рекомендации были совершенно уместны.
- Почему план шведов тогда так жестко проклинали?
- Я бы не стала использовать слово “проклинали”, но, естественно, возник страх относительно доступности медицинской помощи, поскольку прогноз предусматривал закрытие некоторых больниц.
Точно такие же проблемы с акушерской помощью в Валга и Пыльва. Предложение о закрытии было сделано непродуманно, оно не было оформлено и не обсуждалось с причастными людьми, не было разъяснено, как будет гарантировано ведение беременности, организация родов, транспортировка людей в больницу и обратно, должны ли люди озаботиться проблемой ночлега. Если бы эти вопросы были обсуждены заранее и с врачами больницы, и с населением, страхов было бы намного меньше.
- Шведский план развития рекомендовал оставить в Эстонии 13 больниц, сейчас их 20.
- О количестве больниц нет смысла говорить. Важно, чтобы помощь находилась на расстоянии часа езды на автомобиле, но нельзя подгонять все уездные больницы под один шаблон. Необходимо исходить из региона, который обслуживает больница, и жизнеспособности услуг. Важно, чтобы люди получали экстренную помощь в течение определенного времени, чтобы никому не приходилось ехать два-три часа. Но в Валгаской больнице не обязательно должны быть те же услуги, что в Раквереской.
- План Больничной кассы двухлетней давности оставить в каждой уездной больнице лишь восемь основных специальностей был неверным?
- Да.
- В то же время рекомендация шведов говорит, что надо определить, врачи каких специальностей могут работать в уездной больнице.
- Рекомендации шведов относятся к тому времени, когда в Эстонии было достаточно врачей и больницы скорее думали о появлении новых услуг – шла гонка вооружений. Сейчас, двадцать лет спустя, другая ситуация.
Мы говорим не об обуздании гонки вооружений, а о гарантии чувства безопасности по всей Эстонии. Сокращение не связано с нехваткой денег, у нас начинает не хватать медиков. Мы должны найти способ, как обеспечить доступность медицинских услуг в небольших населенных пунктах.
- По мнению Больничной кассы, пациенты в дальнейшем будут обращаться в уездные больницы еще реже – семейный врач будет сразу направлять человека в крупную больницу Таллинна или Тарту.
- И сейчас есть такие диагнозы, с которыми семейный врач сразу направляет человека в Тарту или Таллинн, еще больше таких случаев, когда в крупную больницу человека везет скорая помощь. Остаются лишь те случаи, при которых разумно оказывать человеку помощь на месте. Это зависит от того, каковы возможности и готовность местной больницы.
Поэтому необходимо отвыкать от мысли, что кто-то где-то назначает, что можно делать. Мы смотрим скорее на то, как разумно это делать.
- Кто будет решать, какие специальности останутся в уездных больницах?
- В уездных больницах специальности склонны исчезать потому, что на месте нет врача. Эти решения диктует жизнь.
- Молодые врачи не идут в уездную больницу, поскольку там не хватает работы. Это решает не министерство и не Больничная касса.
- Наша проблема – это нехватка медицинских работников и мы занимаемся тем, чтобы мотивировать людей отправляться работать в более мелкие населенные пункты. Но если где-то в небольшой больнице работает опытный врач, который не планирует выходить на пенсию, то я не вижу причин, почему кто-то должен решить, что со следующего года больница больше не будет оказывать эту услугу – если местным жителям это нужно и врач есть.
- Сохранится ли принцип, согласно которому лечение должно быть доступно на расстоянии 70 км или часа езды на автомобиле?
- Изменение этого мы не обсуждали. Но есть момент, который требует решения, - это транспортные расходы. Когда в 2001 году подготавливали Закон о медицинском страховании, эта компенсация была вписана в закон, однако в Рийгикогу этот момент из закона был изъят. Мы обязательно вернемся к нему, поскольку житель Центральной Эстонии, отправляясь к врачу в крупную больницу, вынужден нести расходы, которых не несет житель Таллинна или Тарту.
- Если врач-специалист из-за уменьшения населения больше не сможет работать в каком-то регионе, то сколько дополнительных бригад скорой помощи необходимо в Эстонии?
- Не обязательно бригад скорой помощи, но необходимо подумать об организации медицинского транспорта или компенсации расходов на поездку в соответствии с состоянием пациента. Скорая все же должна выезжать лишь в том случае, если необходимо отправиться дать медицинскую оценку или транспортировать человека так, чтобы за его здоровьем следил человек с медицинским образованием. Если нет острой проблемы со здоровьем, которая требует, чтобы медик сидел рядом, то выезд бригады скорой помощи при полном снаряжении не оправдан.
- Руководство больниц Валга и Пыльва считает, что необходимо платить небольшим больницам так называемую плату за готовность.
- Мы не получали от Валга и Пыльва ходатайств. Когда получим, непременно их обсудим. Но ясно, что так не строят жизнеспособную систему здравоохранения, когда работающий в Тарту врач проводит свой выходной, работая в какой-то другой больнице. Это подходит только для разрешения экстренных ситуаций. Врачам тоже нужно время восстановиться, а их семьи хотят быть с ними.
Денежную экономию мы получили бы при обновлении мелких больниц. Вильяндиская больница для лучшения доступности получит новое здание, где будет наполовину меньше квадратных метров. Сама больница подсчитала, что у них 40% лишней площади, которую необходимо отапливать.
- Иной раз эти старые больницы ремонтировались на европейские деньги.
- Все решения рождаются в свое время, и инвестиции в больницы бывают не только рациональными, но и сделанными по политическим соображениям. Впоследствии их не переделывают. Еще в середине 2000-х можно было бы подумать об обновлении некоторых уездных больниц, как теперь делается в Вильнюсе.
- Министерство социальных дел заявило, что в 2030 году распределение рабочей нагрузки между больницами продолжится. Что имелось в виду?
- Обновлению больничной сети было положено начало в прошлом году, при этом использовалась помощь иностранных консультантов, но этим не было смысла заниматься дальше, прежде чем будет какая-то ясность с финансированием здравоохранения. Теперь же мы будем заниматься помощью врачей-специалистов и сетью больниц.
- Вы не опоздали? Уже в 2010 году аудит Госконтроля сообщал, что с этим безнадежно запоздали.
- Решение о финансировании здравоохранения очень запоздало. Я бы хотела, чтобы оно было принято на десять лет раньше. Но прежние решения не переделаешь, можно только принимать лучшие решения в дальнейшем.
- Глава Таллиннской детской больницы Катрин Лутс сказала на прошлой неделе, что подписала предложение о слиянии трех крупных больниц для того, чтобы началось обсуждение, какой должна быть сеть эстонских больниц. До сих пор это не обсуждалось.
- В этом предложении звучит прежде всего фрустрация из-за непринятых решений о финансировании здравоохранения. К 2016 году медики утратили веру в то, что на медицину могут выделить крайне необходимые дополнительные средства. Опираясь на опыт, осмелюсь сказать, что, если бы государство стало обсуждать с больницами сотрудничество и реформу больничной сети в то время, когда доступность лечения с каждым годом уменьшается, это было бы плохо воспринято.