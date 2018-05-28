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  • 13-летний вундеркинд из Кохтла-Ярве победил участника Олимпийских игр

13-летний вундеркинд из Кохтла-Ярве победил участника Олимпийских игр

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Луна-Александра Лагода

ФОТО: Viktor Burkivski

На десятом, юбилейномм рапласком уличном забеге, прошедшем в воскресенье в очередной раз поразила публику 13-летняя бегунья из Кохтла-Ярве Луна-Александра Лагода, передает Postimees.

В забеге на 10 километров у женщин кохтла-ярвеская спортсменка, показав время 36 минут ровно, опередила на семь секунд Лейлу Луйк, участвовшую в марафоне на ОИ-2016. У мужчин победил Дмитрий Аристов с результатом 22 минуты и 7 секунд.

Дистанцию пять километров выиграл Ибрахим Мукунга Уачира с результатом 15 минут и 7 секунд, у женщин на аналогичной дистанции первенствовала Биргит Пихельгас.

Всего забег в Рапла собрал более 1700 участников, из которы 1318 человек соревновались на взрослых дистанциях.

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