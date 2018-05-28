13-летний вундеркинд из Кохтла-Ярве победил участника Олимпийских игр

В забеге на 10 километров у женщин кохтла-ярвеская спортсменка, показав время 36 минут ровно, опередила на семь секунд Лейлу Луйк, участвовшую в марафоне на ОИ-2016. У мужчин победил Дмитрий Аристов с результатом 22 минуты и 7 секунд.