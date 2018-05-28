13-летний вундеркинд из Кохтла-Ярве победил участника Олимпийских игр
28 мая 2018 г., 12:42
На десятом, юбилейномм рапласком уличном забеге, прошедшем в воскресенье в очередной раз поразила публику 13-летняя бегунья из Кохтла-Ярве Луна-Александра Лагода, передает Postimees.
В забеге на 10 километров у женщин кохтла-ярвеская спортсменка, показав время 36 минут ровно, опередила на семь секунд Лейлу Луйк, участвовшую в марафоне на ОИ-2016. У мужчин победил Дмитрий Аристов с результатом 22 минуты и 7 секунд.
Дистанцию пять километров выиграл Ибрахим Мукунга Уачира с результатом 15 минут и 7 секунд, у женщин на аналогичной дистанции первенствовала Биргит Пихельгас.
Всего забег в Рапла собрал более 1700 участников, из которы 1318 человек соревновались на взрослых дистанциях.