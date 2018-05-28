Джемилев: Россия тайно переселила в Крым около миллиона человек

"Принудительное изменение демографического состава на оккупированной территории согласно Женевской конвенции 1949 года относится к разряду военных преступлений. Поэтому данные, сколько они (российские власти – ред.) завезли, тщательно скрываются", - сказал Джемилев в интервью "Укринформ".

Ссылаясь на показания самих жителей Крыма, которые остались на полуострове после 2014 года, он отметил, что сейчас речь может идти предположительно о переселении от 850 тысяч до миллиона человек.

"Россия сейчас повторяет приблизительно ту же стратегию, которая применялась во времена первой оккупации, при Екатерине ІІ. Тогда не было возможности депортировать людей, не было железной дороги, вагонов. Они просто создавали невыносимые условия для жизни людей, вынуждая их мигрировать, и в результате крымские татары за короткое время стали национальным меньшинством", - подчеркнул Джемилев.

Кроме того, по его словам, ФСБ проводит целый комплекс мероприятий по выселению оставшихся крымских татар с родной земли. "Не так давно мы перехватили одно секретное письмо ФСБ на имя так называемого главы Республики Крым Аксенова. Там говорится о трехлетнем плане ФСБ в отношении крымских татар, чтобы их склонить к сотрудничеству с оккупационными властями", - отметил уполномоченный президента Украины.