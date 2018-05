Бывшие руководители хлебозавода Pere признаны виновными

Согласно обвинению, Кильк, будучи членом совета AS Pere (с 20 сентября 2012 года AS Lõuna Toiduainetetööstus), с членом совета AS Pere Кайе Райк и членом правления Неэме Райком неоправданно подарили имущество AS Pere фирме Pere Pagar OÜ (с 19 сентября 2012 года LT Pagar OÜ), что привело к неплатежеспособности AS Pere. При этом AS Pere как минимум с начала 2012 года испытывала постоянные платежные трудности и проблемы ликвидности, а обязательства фирмы заметно превышали размер ее активов, возникли задолженности и устойчивые проблемы с выполнением обязательств, и это положение не было временным.