Бывшие руководители хлебозавода Pere признаны виновными

Суд приговорил Ооло к штрафу в размере 150 дневных ставок (4479 евро), Килька к штрафу в размере 200 дневных ставок (11 652 евро), Кайе Райк к штрафу в размере 180 дневных ставок (1800 евро), а Неэме Райк к штрафу в размере 200 дневных ставок (7106 евро).

Согласно обвинению, Кильк, будучи членом совета AS Pere (с 20 сентября 2012 года AS Lõuna Toiduainetetööstus), с членом совета AS Pere Кайе Райк и членом правления Неэме Райком неоправданно подарили имущество AS Pere фирме Pere Pagar OÜ (с 19 сентября 2012 года LT Pagar OÜ), что привело к неплатежеспособности AS Pere. При этом AS Pere как минимум с начала 2012 года испытывала постоянные платежные трудности и проблемы ликвидности, а обязательства фирмы заметно превышали размер ее активов, возникли задолженности и устойчивые проблемы с выполнением обязательств, и это положение не было временным.

Ооло обвиняется в том, что он, будучи членом правления Pere Pagar OÜ, помог Кильку, Кайе и Неэме Райкам подарить имущество должника, юридического лица AS Pere.

Стороны могут в течение 15 дней заявить о намерении оспорить принятое в понедельник решение. Если поступит сообщение об апелляции, решение суда целиком будет доступно 19 июня.

Прокурор Кайри Калдоя требовала приговорить Килька к году и шести месяцам лишения свободы с условием, что он немедленно отбыл бы из этого срока месяц. Прокурор также требовала приговорить Неэме Райка к штрафу в 5106 евро, Кайе Райк к штрафу в 1800 евро и Ооло к штрафу в 4479 евро.