Авиакомпания airBaltic сделала важное заявление

По итогам данной сделки авиакомпания будет иметь самый большой парк самолетов Bombardier в Европе.

«Для меня большая честь сообщить вам важнейшую новость в истории airBaltic», - сказал исполнительный директор компании Мартин Гаусс.

По его словам, этот год для авиакомпании начался как с роста числа клиентов, так и увеличения оборота. «Мы занимаем первую строчку среди авиакомпаний стран Балтии, а также мы являемся самым пунктуальным авиаперевозчиком в мире», - сообщил он.

Как сказал Гаусс, к 2025 году предприятие планирует перейти к использованию только одного типа самолетов. «Историческая новость, о которой мы хотели вам сегодня сообщить, заключается в том, что airBaltic заключит договор с компанией Bombardier о поставке до 60 новых самолетов CS300», - заявил глава airBaltic.

Таким образом самолетный парк предприятия, который сейчас насчитывает 31 самолет, вырастет почти в три раза. Стоимость каждого нового самолета составит 5,5 миллиарда евро. Стороны не разглашают стоимость сделки, поскольку приобретение новых самолетов будет происходит в несколько этапов. Несмотря о том, что сегодня фирма сообщила о покупке 60 самолетов, в будущем заказ может вырасти до 80 единиц.

По словам представителя Министерства транспорта, это крупнейшая инвестиция в истории Латвии. «Разумеется, у нас есть конкуренты, но airBaltic доказала, что она справится. Данный шаг позволит нам стать авиакомпанией с самыми сильными позициями в регионе», - сказал он.

Представители Bombardier сообщили, что с заключением данной сделки airBaltic станет их крупнейшим клиентом в Европе.

Несмотря на то, что журналисты ожидали услышать на пресс-конференции информацию о возможных новых инвесторах компании, Гаусс сообщил, что поиск инвесторов продолжается. «По этому поводу у нас нет новой информации, поскольку повод для встречи сегодня иной», - сказал он.

Самолеты авиакомпании airBaltic совершают полеты из Таллинна, Риги и Вильнюса в 70 направлений. Само предприятие заявляет, что они обеспечивают лучшее авиасообщение между Европой, Скандинавией СНГ и странами Ближнего Востока.

Летом 2018 года airBaltic начнет летать в Малагу, Лиссабон, Сплит, Бордо, Гданьск, Алма-Ату, Сочи и Калининград. Недавно самолеты авиакомпании начали обслуживать линию Таллинн — Лондон.