Авиакомпания airBaltic сделала важное заявление

Сегодня на состоявшейся в Риге пресс-конференции латвийская национальная авиакомпания airBaltic сообщила, что с учетом быстрых темпов роста предприятия было принято решение к 2025 году приобрести 60 новых самолетов Bombardier CS300, пишет Majandus24.
По итогам данной сделки авиакомпания будет иметь самый большой парк самолетов Bombardier в Европе.
«Для меня большая честь сообщить вам важнейшую новость в истории airBaltic», - сказал исполнительный директор компании Мартин Гаусс.
По его словам, этот год для авиакомпании начался как с роста числа клиентов, так и увеличения оборота. «Мы занимаем первую строчку среди авиакомпаний стран Балтии, а также мы являемся самым пунктуальным авиаперевозчиком в мире», - сообщил он.
Как сказал Гаусс, к 2025 году предприятие планирует перейти к использованию только одного типа самолетов. «Историческая новость, о которой мы хотели вам сегодня сообщить, заключается в том, что airBaltic заключит договор с компанией Bombardier о поставке до 60 новых самолетов CS300», - заявил глава airBaltic.
Таким образом самолетный парк предприятия, который сейчас насчитывает 31 самолет, вырастет почти в три раза. Стоимость каждого нового самолета составит 5,5 миллиарда евро. Стороны не разглашают стоимость сделки, поскольку приобретение новых самолетов будет происходит в несколько этапов. Несмотря о том, что сегодня фирма сообщила о покупке 60 самолетов, в будущем заказ может вырасти до 80 единиц.
По словам представителя Министерства транспорта, это крупнейшая инвестиция в истории Латвии. «Разумеется, у нас есть конкуренты, но airBaltic доказала, что она справится. Данный шаг позволит нам стать авиакомпанией с самыми сильными позициями в регионе», - сказал он.
Представители Bombardier сообщили, что с заключением данной сделки airBaltic станет их крупнейшим клиентом в Европе.
Несмотря на то, что журналисты ожидали услышать на пресс-конференции информацию о возможных новых инвесторах компании, Гаусс сообщил, что поиск инвесторов продолжается. «По этому поводу у нас нет новой информации, поскольку повод для встречи сегодня иной», - сказал он.
Самолеты авиакомпании airBaltic совершают полеты из Таллинна, Риги и Вильнюса в 70 направлений. Само предприятие заявляет, что они обеспечивают лучшее авиасообщение между Европой, Скандинавией СНГ и странами Ближнего Востока.
Летом 2018 года airBaltic начнет летать в Малагу, Лиссабон, Сплит, Бордо, Гданьск, Алма-Ату, Сочи и Калининград. Недавно самолеты авиакомпании начали обслуживать линию Таллинн — Лондон.
Акционерное общество airBaltic было основано в 1995 году. Главным акционером авиакомпании является Латвийское государство, которому принадлежат 80,05% акций. Частному инвестору Ларсу Туэсену через полностью принадлежащее ему предприятие Aircraft Leasing 1 принадлежат около 20% акций. Во флоте airBaltic 31 самолет, в том числе 8 Bombardier, 11 Boeing 737 и 12 Bombardier Q400Next Gen.