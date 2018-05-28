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  • В Лиепае на чердаке дома «замуровали» голубей. Однако под угрозой оказались не птицы, а сами жильцы

В Лиепае на чердаке дома «замуровали» голубей. Однако под угрозой оказались не птицы, а сами жильцы

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Голубь. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

«На чердаке нашего дома сегодня замуровали вентиляционные отверстия и обрекли на гибель голубей, обитающих на чердаке», – сообщил редакции портала Liepajniekiem.lv обеспокоенный жилец дома №21 на улице Генераля Баложа. Однако выяснилось, что под угрозой – не голуби, а сами жильцы дома, сообщает Rus.tvnet.lv.

Неделю назад несколько жильцов с верхних этажей 75-квартирного дома обратились к эксплуатационнику – ООО «Лиепаяс наму апсаймниекотайс» с жалобой на то, что из вентиляционных шахт и щелей в потолках и стенах лезут черви. Работники ЛНА, обследовав чердак дома, выяснили, что проблема – в голубях, из-за которых возникли антисанитарные условия.

Нашествию червей способствовали теплая погода и нечистоты от птичьего помета, мертвых птиц и высиженных яиц.

Тогда и было принято решение заделать вентиляционные отверстия. Они не замурованы, а закрыты сеткой, чтобы сохранить на чердаке вентиляцию. Рабочие пояснили, что птицы не заперты на чердаке, оставлена открытой одна вентиляционная шахта, чтобы они могли вылететь. Правда, примерно через неделю заделают и последнее отверстие, чтобы птицы снова не обосновались на чердаке.

Специалист по общественным отношениям ЛНА Иева Пука рассказала, что аналогичная проблема была и в других домах на ул.Генераля Баложа. «В этих домах чердак очень низкий – около 40 см. Чтобы вычистить чердак и прогнать голубей, пришлось бы ползти на животе.

Почти невозможно найти в Лиепае предприятие или мастеров, которые взялись бы за такую чистку.

У нас был случай, когда работа началась, но рабочие отказались ее завершать. Решение – заделать отверстия на чердаке, чтобы голуби просто не могли туда залететь», – пояснила она.

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