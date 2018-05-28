Егор Борисов. ФОТО: Donat Sorokin / Donat Sorokin/TASS

Глава Якутии Егор Борисов и губернатор Магаданской области Владимир Печеный подали в отставку по собственному желанию. Российские СМИ связывали уход одного из них с низкими результатами Путина на выборах в регионе, а другого - с его возрастом.

«Я сегодня принял осознанное решение о прекращении своих полномочий Главы Республики Саха (Якутия) в связи с отставкой по собственному желанию. Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне. Сам проводил это в кадровой работе. Сегодня назрел тот момент в Якутии», - написал Борисов в своем «Инстаграме».

В марте телеканал «Дождь» сообщал со ссылкой на свои источники, что в администрации президента обсуждается новая волна отставок губернаторов, в том числе Егора Борисова.

По словам собеседников телеканала, причиной отставки могли стать результаты президентских выборах в регионе. В Якутии Путин показал худший результат - 64,38%. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин, наоборот, показал лучший результат - за него проголосовали 27.25% избирателей.

В частности, чиновников могла не устроить агитация на якутском языке среди коренного населения, отмечал «Дождь».

О грядущей отставке Борисова на прошлой неделе сообщала и газета «Ведомости». По словам источника издания, у главы Алтайского края Александра Карлина и Егора Борисова были один из самых низких рейтингов среди всех губернаторов.

Об отставке Печеного сообщила пресс-служба Кремля.

Политологи, ранее опрошенные «Коммерсантом», утверждали, что претензий к работе Владимира Печеного у Кремля не было, однако обращали внимание на его возраст (68 лет).

«В таком возрасте обычно губернаторы не получают продления полномочий», - пояснял изданию эксперт Евгений Минченко.