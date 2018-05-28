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Lindaliin планирует восстановить судоходное сообщение Таллинн-Хельсинки к концу июня

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Быстроходное судно Lindaliin. Иллюстративное фото.

ФОТО: Toomas Huik

Работающее на линии Таллинн-Хельсинки под торговой маркой Linda Line Express акционерное общество Lindaliini AS планирует к концу июня восстановить судоходное сообщение между двумя столицами.

Руководитель предприятия Энн Рохула сказал, что предприятие надеется на этой или следующей недели заключить договор на покупку нового катамарана. По словам Рохула, новое скоростное судно будет вмещать более 600 пассажиров и сотню автомобилей. До заключения договора объем сделки не разглашается.

По словам исполнительного директора Lindaliin, основной сезон судоходства начнется после Янова дня, и предприятие надеется к этому времени быть готовым восстановить к концу июня судоходное сообщение Таллинн-Хельсинки.

Кроме того, в начале следующего года предприятие планирует купить еще один новый катамаран. "В конце года высвобождается одно судно, которое мы присмотрели",- отметил Рохула.

После завершившегося в ноябре прошлого года судоходного сезона Linda Line не обслужило на линии Таллинн-Хельсинки ни одного пассажира. В 2017 года между столицами Эстонии и Финляндии курсировал катамаран Karolin, который предприятие купило в Греции.

Харьюский уездный суд в минувшую среду объявил банкротом материнскую фирму акционерного общества Lindaliini AS компанию Linda Line Shipping OÜ, назначив банкротным управляющим Ли Мюйрсоо.

10 процентов Linda Line Shipping принадлежит Яанике Рохула, а почти 90 процентов зарегистрированной в Финляндии компании Varsinais-Suomen Tukkutoimi Oy.

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