Песков: любая экспансия НАТО неминуемо приводит к контрдействиям с российской стороны

Решение о размещении на территории страны иностранной военной базы - это суверенное право каждого государства, но это отражается на атмосфере безопасности на континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективы размещения в Польше базы США.
"В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение военной структуры НАТО к нашим границам - это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте", - сказал Песков журналистам.
Так он прокомментировал информацию о том, что Польша выразила готовность заплатить до двух миллиардов долларов за создание на своей территории постоянной военной базы США.
"Наоборот, эти экспансионистские действия, конечно же, неминуемо приводят к контрдействиям с российской стороны с тем, чтобы сбалансировать нарушающийся каждый раз таким образом паритет", - сказал Песков.
При этом он подчеркнул, что "это, безусловно, суверенное решение любой страны". "Если таковые решения принимаются, то последствия для общей атмосферы безопасности на континенте, конечно, очевидны", - заявил Песков.