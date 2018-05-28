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  • Песков: любая экспансия НАТО неминуемо приводит к контрдействиям с российской стороны

Песков: любая экспансия НАТО неминуемо приводит к контрдействиям с российской стороны

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Дмитрий Песков и Владимир Путин.

ФОТО: Mikhail Metzel/Mikhail Metzel/TASS

Решение о размещении на территории страны иностранной военной базы - это суверенное право каждого государства, но это отражается на атмосфере безопасности на континенте, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя перспективы размещения в Польше базы США.

"В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение военной структуры НАТО к нашим границам - это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал информацию о том, что Польша выразила готовность заплатить до двух миллиардов долларов за создание на своей территории постоянной военной базы США.

"Наоборот, эти экспансионистские действия, конечно же, неминуемо приводят к контрдействиям с российской стороны с тем, чтобы сбалансировать нарушающийся каждый раз таким образом паритет", - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что "это, безусловно, суверенное решение любой страны". "Если таковые решения принимаются, то последствия для общей атмосферы безопасности на континенте, конечно, очевидны", - заявил Песков.

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