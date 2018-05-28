Песков: любая экспансия НАТО неминуемо приводит к контрдействиям с российской стороны

"В целом, когда мы фиксируем постепенную экспансию военной структуры НАТО в сторону наших границ, непосредственное приближение военной структуры НАТО к нашим границам - это, конечно, никоим образом не способствует безопасности и стабильности на континенте", - сказал Песков журналистам.

Так он прокомментировал информацию о том, что Польша выразила готовность заплатить до двух миллиардов долларов за создание на своей территории постоянной военной базы США.

"Наоборот, эти экспансионистские действия, конечно же, неминуемо приводят к контрдействиям с российской стороны с тем, чтобы сбалансировать нарушающийся каждый раз таким образом паритет", - сказал Песков.