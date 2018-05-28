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Скончался оперный певец Мати Пальм

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ФОТО: ANTS LIIGUS / PRNPM/EMF

Сегодня, 28 мая, в возрасте 76 лет из-за болезни скончался оперный певец Мати Пальм, передает ERR.

Бас-баритон Мати-Йоханнес Пальм имел международное признание.

С 1962 по 1968 год он учился в Таллиннской консерватории у Женни Симон. В 1972-1973 годах стажировался в Московской консерватории в классе Уго Дица, в 1974-1976 году - в Миланском ЛаСкала (класс Ренаты Карозио), в 1988 году стажировался в Берлинской «Комише опер».

С 1969 года - солист Эстонской национальной оперы.

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