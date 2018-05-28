Скончался оперный певец Мати Пальм

С 1962 по 1968 год он учился в Таллиннской консерватории у Женни Симон. В 1972-1973 годах стажировался в Московской консерватории в классе Уго Дица, в 1974-1976 году - в Миланском ЛаСкала (класс Ренаты Карозио), в 1988 году стажировался в Берлинской «Комише опер».