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До ЧМ по футболу осталось:

Скандал во Франции: игрок обиделся на тренера и послал сборную подальше

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ФОТО: Gerard Julien / AFP

Полузащитник "ПСЖ" Адриен Рабьо обиделся на невключение своей персоны в список участников сборной Франции и написал письмо в федерацию футбола  с отказом от приезда в расположение сборной Франции. 23-летний француз разочарован, что вошел в число 11 резервистов.

Рабьо прокомментировал свой отказ от вызова в сборную Франции. По слова игрока, с ним поступили несправедливо.

«Я подозревал, какой эффект произведет мое решение, но я не хочу, чтобы меня изображали как молодого незрелого футболиста, неспособного оценивать последствия своих действий. Футбол – моя работа, но в то же время это моя страсть. Я много работал, чтобы подняться на самый высокий уровень, и все, чего я добился, стало возможным благодаря кропотливой работе.  У меня, как у всех футболистов, есть мечта играть за свою страну. Для меня честь и гордость надевать синюю футболку сборной. Побеждать вместе с Францией и за Францию – моя миссия. С 15 лет я представлял ее на всех юношеских уровнях в ожидании вызова в главную сборную. Также я не позволю кому-либо обсуждать от моего имени мои отношения со сборной Франции. С момента моего дебютного вызова в мае 2016 года я провел 88 матчей за «ПСЖ», в том числе 13 в Лиге чемпионов, забил 9 мячей и завоевал 7 трофеев. Если я решил выйти из резервного списка, значит, я считаю, что выбор тренера не имеет никакого смысла. Все эти годы был четкий месседж: выступление на клубном уровне открывает дверь в сборную. Я готов встретить последствия своего выбора при поддержке семьи и родных», – заявил Рабьо RTL.

Как утверждает Paris United, хавбек больше не хочет приезжать в команду к Дидье Дешаму. Ранее главный тренер включил игрока в список резервистов.

Тренер "трехцветных" Дидье Дешам заявил, что Рабьо может обижаться сколько его душе угодно, своего решения тренер менять не намерен.

«Игроки вольны принимать любые решения. Я могу понять его огромное разочарование. Я принимаю решение по спортивным показателям. Он принял ошибочное решение, которое может негативно сказаться на будущем.

Он чувствует разочарование, потому что считает себя лучше других. Почему нет? У него есть право так думать. Но ему нужно просто пересмотреть те три матча, которые он провел за сборную Франции в этом сезоне.

Это не вопрос его уровня игры, а вопрос профиля. Я взял Стивена Нзонзи, потому что он игрок с другими задачами в моей системе.

Не думаю, что сейчас Рабьо обдумывает возможное возвращение в сборную. Позже – посмотрим. Для всех игроков сборная Франции должна быть важнее остального. Учитывая его поступок, не думаю, что это его случай», – сказал Дешам L'Equipe.

Бывший защитник сборной Франции  Лилиан Тюрам  назвал поведение футболиста детским садом :"Тренер принимает решение и делает выбор, так что его нужно уважать, – цитирует La Provence Тюрама. – Забавно, ведь Рабьо играет в топ-клубе. Получается, когда он выходит на поле, тренеру "ПСЖ" приходится оставлять в запасе какого-то другого сильного игрока. А тот ведь тоже может сказать: "Слушайте, я не хочу сидеть на скамейке, и я не приду на матч". Поведение Рабьо – ребячество и непрофессионализм. Для меня это сюрреализм какой-то"

Поступок Рабьо остался непонятным и для партнера по сборной, Лукаса Эрнандеза: "Я не понимаю... Это же сборная Франции, команда твоей страны," – цитирует SFR Sport игрока мадридского "Атлетико".

Работодатель Рабьо, ПСЖ,  заявил, что ФФФ и сам игрок должны решать данную проблемы, без привлечения "Сен-Жермен" к данному процессу.

«Клуб принял к сведению заявление Рабьо об отказе от включения в резервный состав сборной Франции на чемпионат мира в России. 

В обстановке дискуссий, возникших вокруг этого в публичной сфере, клуб хочет подчеркнуть свою особую связь с игроком, присоединившимся к молодежной академии в 2010 году, а затем ставшим важной частью главной команды, благодаря своим таланту и характеру. 

В свои 23 года он уже 207 раз выходил на поле в цветах нашего клуба и добился значительных успехов. Это один из главных флагманов нашей молодежной системы. 

«ПСЖ» не хочет вмешиваться в ситуацию, которая касается прежде всего самого игрока и сборной. Мы испытываем глубокое уважение к национальным командам и ценностям, которые они олицетворяют. Желаем всего самого наилучшего сборной Франции на чемпионате мира», – говорится в заявлении

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