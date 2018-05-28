Видео: Tesla Model 3 проехала без подзарядки почти тысячу километров

Для установления рекорда неподалеку от международного аэропорта Денвера, штат Колорадо, была найдена кольцевая дорога протяженностью 1,61 километра и перепадом высот не более трех метров, пишет motor.ru.

По ней Митчелл его напарник Эрик Стрейт ездили пока батарея полностью не разрядилась. Они старались сократить до минимума количество остановок, а еду, которую подвозили друзья, ловили сачком во время движения.

Автор рекорда отмечает, что низкий заряд батареи бортовые системы Model 3 начали показывать при емкости 66 киловатт-часов вместо 75. Кроме того, после 32-часовой поездки возникли проблемы с зарядкой, и машину пришлось отбуксировать в сервисный центр.