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Россиянин поплатился за пьяную езду запретом на въезд в Финляндию

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Пьяный водитель. Иллюстративное фото.

ФОТО: Piotr Łatacha/PhanterMedia/Scanpix

Финские пограничники задержали на МАПП "Салла" водителя из России, который был изрядно пьян. Об этом 28 мая сообщает пограничная служба Суоми, передает fontanka.ru.

В воскресенье, 27 мая, турист из России, управляя собственным автомобилем, прибыл из Мурманской области на пункт пропуска. В машине, помимо водителя, находились еще несколько пассажиров. Пограничники заподозрили, что мужчина подшофе. Алкотестер подтвердил их догадки, показав, что превышен не только лимит в 0,22 мг/л, но и граница в 0,53 мг/л (1,2 промилле), от которой опьянение квалифицируется как сильное.

За столь грубое нарушение россиянин получил временный запрет на въезд в Суоми и был отправлен обратно на родину.

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