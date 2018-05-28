Россиянин поплатился за пьяную езду запретом на въезд в Финляндию

В воскресенье, 27 мая, турист из России, управляя собственным автомобилем, прибыл из Мурманской области на пункт пропуска. В машине, помимо водителя, находились еще несколько пассажиров. Пограничники заподозрили, что мужчина подшофе. Алкотестер подтвердил их догадки, показав, что превышен не только лимит в 0,22 мг/л, но и граница в 0,53 мг/л (1,2 промилле), от которой опьянение квалифицируется как сильное.