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За три недели до старта чемпионата мира по футболу в России неизвестно, смогут ли наблюдать за его матчами украинские болельщики.

Общественный вещатель отказывается транслировать первенство по политическим причинам, переговоры с коммерческими каналами пока не увенчались успехом.

Понаблюдать за матчами чемпионата на российских стадионах смогут всего лишь несколько тысяч болельщиков с Украины - не в последнюю очередь потому, что официальный Киев настойчиво не рекомендует украинцам ехать на футбол на территорию "страны-агрессора".

В этой ситуации украинские чиновники не скрывают облегчения по поводу того, что сборная страны не попала в финальную часть чемпионата, и утешают земляков тем, что "впереди еще много достойных футбольных праздников".

"Как решит начальство"

Вообще-то дискуссии о возможном бойкоте Украиной чемпионата мира по футболу в России начались еще задолго до того, как определился полный список участников первенства.

В начале осени 2017 года сборная Украины, сохранявшая неплохие шансы на выход из своей отборочной группы, столкнулась с проблемой неготовности тысяч своих болельщиков к тому, что их команда поедет на "праздник футбола" в соседнюю Россию.

Аннексия Крыма и кровопролитный конфликт в Донбассе, причастность к которому официальная Москва отрицает, привели к беспрецедентному ухудшению украинско-российских отношений.

В этих обстоятельствах возможную поездку "сине-желтых" на первенство мира в Россию немало преданных болельщиков сборной Украины называли предательством. Игроки и тренерский штаб главной команды страны оказались под давлением патриотически настроенной общественности, требующей от них загодя отказаться от участия в чемпионате.

В то же время многие болельщики настаивали: спорт должен оставаться вне политики, и сборная непременно должна поехать на чемпионат. В интернете полным ходом шли горячие дискуссии: ехать или не ехать.

Позиция основного вратаря украинской сборной Андрея Пятова относительно возможной поездки на чемпионат в Россию была простой: скажут - поедем, не скажут - не поедем

"Нам как скажут, так мы и сделаем. Решать не нам. Что касается моего личного мнения, то, конечно, ехать хочется... Другое дело, что будет так, как решит начальство: скажут - мы поедем, не скажут - не поедем", - говорил тогда вратарь украинской сборной Андрей Пятов.

А пока "начальство" не давало однозначного ответа по поводу того, поедут "сине-желтые" в Россию или нет, футбольная судьба распорядилась по-своему. Украинская сборная провалила финиш отборочного турнира, проиграв два из трех его заключительных матчей, и в итоге пролетела мимо финальной части чемпионата мира.

"(Я тогда) даже пошутил, что, может, это и к лучшему, ведь от многих проблем мы таким образом можем избавиться", - заявил тогда министр иностранных дел Украины и футбольный болельщик Павел Климкин.

Страсти вокруг первенства мира на Украине улеглись. Но, как оказалось, ненадолго.

Вербовка, провокации, тюрьма

Несмотря на то, что украинская сборная не попала в число участников чемпионата мира в России, футбольные болельщики из этой страны могут посетить матчи турнира, в которых будут участвовать другие команды. Для этого им достаточно купить билеты на эти игры на общих основаниях, через интернет.

Другое дело, что сразу несколько государственных органов Украины не рекомендуют им этого делать. Причем по мере приближения начала футбольного форума в России эти просьбы становятся все более настоятельными.

Еще в феврале этого года министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов призвал украинских болельщиков - особенно участвовавших в боевых действиях на востоке Украины - не ехать на чемпионат в Россию.

А совсем недавно, 11 мая, спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире телеканала UATV заявил, что "независимо от того, какие мероприятия проводятся на территории страны-агрессора, украинским болельщикам там делать нечего".

"Это логично и правильно, и речь тут идет даже не столько о патриотизме, сколько об уважении к памяти тех людей, которые погибли за эти годы именно от российского оружия и от агрессии РФ", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Официальный Киев предупреждает украинских болельщиков: за российской границей их могут задержать или арестовать

По словам Слободяна, пребывание на футбольном форуме в России несет для украинцев и дополнительные персональные риски.

"Начиная с того, что их там будут пытаться завербовать, и заканчивая тем, что их там могут задержать за любое правонарушение, используя этот аргумент в качестве (повода для) вербовки", - предостерег спикер украинской погранслужбы.

Украинский МИД еще в 2016 году высказывал "глубокую обеспокоенность увеличением числа провокаций со стороны российских силовых структур относительно граждан Украины". Внешнеполитическое ведомство Украины тогда рекомендовало гражданам Украины воздержаться от поездок на территорию России, и эта рекомендация до сих пор остается в силе.

А уже в начале этого года об опасности посещения РФ украинцев предупредил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

"Российские спецслужбы пытаются втягивать украинских граждан в противоправную деятельность, искусственно создавая компрометирующие ситуации, а также используют родственные связи, чтобы выманить наших соотечественников... на свою территорию для организации таких провокаций", - заявил глава украинской спецслужбы.

Одной из жертв таких провокаций на Украине считают Николая Карпюка - в прошлом одного из лидеров запрещенной в России организации "Правый сектор". В марте 2014 года его задержали на украинско-российской границе, а в мае 2016-го горсуд города Грозного приговорил его к 22,5 годам лишения свободы за убийство российских военнослужащих в Грозном в 1994-95 годах. Сам Карпюк уверяет, что не пребывал на территории Чечни в тот период, украинский МИД считает его дело сфабрикованным, а его самого - политзаключенным.

21 мая, в свой день рождения, Карпюк посредством своего адвоката передал украинским футбольным болельщикам совет: "не ездить на чемпионат мира в Россию, чтобы не оказаться в его положении".

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Осужденный грозненским судом на 22,5 года лишения свободы Николай Карпюк, которого на Украине считают политзаключенным, предостерегает земляков от поездки в Россию

"Совет, по-моему, очень хороший. Большинство, наверное, вернется благополучно, но тот, кому не повезет и кого назначат улучшать статистику раскрываемости терроризма, будет жалеть об этом очень долго. Не знаю, какой футбол этого стоит", - прокомментировал заявление Карпюка его адвокат Илья Новиков.

За неделю до этого с очередным прямым призывом к землякам не ехать на чемпионат обратился глава украинского МИД Павел Климкин.

"Провокации гарантированы, а безопасность там никем не защищена", - написал он в "Твиттере".

На эти слова отреагировал российский МИД. В своем микроблоге ведомство разместило твит на украинском языке.

"Мы будем очень рады видеть (на чемпионате) всех болельщиков, включая наших соседей-украинцев. Приезжайте в Россию на праздник мирового футбола! И не слушайте разных дураков", - написали в МИД России.

В любом случае, в украинском МИД заявили, что постараются обеспечить присутствие консулов Украины в каждом российском городе, принимающем матчи чемпионата.

Пять тысяч

По информации ФИФА, на данный момент граждане Украины приобрели примерно 5200 билетов на матчи чемпионата. При этом организация не уточняет, какая часть из этих болельщиков проживает на территории самопровозглашенных "республик" Донбасса или вообще в России, где постоянно пребывают около трех миллионов граждан Украины.

Пять тысяч болельщиков - это много или мало? Для сравнения, в середине апреля, перед началом финального этапа продаж билетов, больше всего пропусков на матчи приобрели россияне - почти 800 тысяч. Американцы, чья сборная не попала на первенство, приобрели примерно 80 тысяч билетов, бразильцы - больше 65 тысяч, а англичане - больше 30 тысяч. Всего по состоянию на сегодня распределили более двух миллионов билетов.

На предыдущий крупный футбольный форум - чемпионат Европы 2016 года во Франции - украинцы купили около 40 тысяч билетов. Правда, стоит учесть, что их сборная в том первенстве участвовала.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если бы сборная Украины квалифицировалась в финальную часть чемпионата мира, болельщиков из этой страны приехало бы в Россию больше, говорят в Киеве

Главная причина того, что на чемпионат в соседнюю страну поедет, прямо скажем, небольшое число украинских болельщиков, - это именно неучастие сборной Украины в турнире, считает главный редактор киевского журнала "Футбол" Артем Франков.

"Если бы сборная Украины участвовала в чемпионате, люди бы туда поехали, никакие политические запреты их бы не остановили", - говорит он.

Киевлянин Игорь, один из тех, кто намерен посетить матчи чемпионата мира по футболу, на вопрос, не опасается ли он возможных последствий этой поездки, анонсированных украинскими госорганами, отвечает: "Я больше боюсь реакции некоторых украинцев, которые могут узнать, что я собираюсь в Россию на футбол".

Отказ "первой кнопки"

Ситуация для украинских болельщиков усугубляется еще и тем, что легально посмотреть матчи чемпионата мира в их стране, вероятно, будет невозможно.

Дело в том, что права на трансляции игр мирового первенства были приобретены государственной телекомпанией Украины еще при президентстве Виктора Януковича и до начала кризиса в украинско-российских отношениях. После смены власти на базе государственной телекомпании был создан общественный вещатель, а его руководитель Зураб Аласания занял бескомпромиссную позицию по поводу возможного показа первенства, проходящего в России.

"Сам факт любого показа чемпионата в России приведет к таким репутационным потерям, что общественному (вещателю) довольно быстро может наступить "капец", - объяснил он свою мотивацию в интервью изданию "Спортарена".

Руководитель украинского общественного телевидения Зураб Аласания говорит, что трансляция чемпионата мира станет для его компании репутационной катастрофой

По словам Аласании, его компания не рассматривала даже вариант с трансляцией только финального матча первенства.

"Помните Олимпиаду в Сочи? В основном все пропагандистские вещи были именно на открытии и во время закрытия соревнований. Думаю, так же будет и здесь. Государство Россия, официально признанное агрессором, возлагает большие надежды на то, чтобы с помощью ЧМ показать миру, как у них все хорошо, и какие они классные… Я уверен, что и отдельные рекламные борды, и плакаты болельщиков будут катастрофой для нас. Тут может быть все, что угодно", - рассказал он.

В феврале этого года оказалось, что игнорировать чемпионат в России будет не только общественное телевидение Украины: федерация футбола страны заявила, что не будет аккредитовывать украинских журналистов на мундиаль, аргументировав это тем, что не может отвечать за их безопасность на территории России.

Отношение к этим решениям в среде украинских спортивных журналистов неоднозначно.

"Отказываться от трансляций - величайшая глупость. У нас была бы возможность делать свои сюжеты, давать свой комментарий, представлять собственную точку зрения на то, что происходит на этом чемпионате. А если вы освобождаете информплощадку, отказываетесь от борьбы, то будьте готовы, что люди будут сидеть дома и смотреть в интернете футбол (на российских телеканалах) с российским комментарием", - говорит Артем Франков.

А журналист телеканала "Футбол" Владимир Крамар, напротив, поддерживает отказ Украины от трансляций чемпионата.

"Любая трансляция - это не только 90 минут поединка, но и промо-ролики, заставки, "нужные кадры нужных людей" во время трансляции… На матч-открытие и на финал точно придет вся кремлевская верхушка. Их удовлетворенные (лица) будут демонстрироваться на весь мир… И у меня вопрос: почему на это должен смотреть украинский зритель? Как на эти кадры должны реагировать украинцы, потерявшие отцов, братьев, сыновей на Донбассе? Радоваться футболу? Может, аплодировать?" - вопрошает он.

"Сухой закон"

В начале этого года украинский общественный вещатель приступил к переговорам о продаже прав на трансляции чемпионата мира с несколькими коммерческими медиа-группами. Однако в середине февраля об отказе транслировать первенство заявила "Медиа Группа Украина", подконтрольная миллиардеру Ринату Ахметову.

"Считаем для себя неприемлемой трансляцию ЧМ-2018 из-за статуса РФ как страны-агрессора", - процитировал сайт "Футбол 24" ее заявление.

Судя по всему, единственным участником переговоров по поводу покупки прав на показ чемпионата мира остается "Интер Медиа Груп" миллиардера Дмитрия Фирташа. Однако на сегодняшний день эти переговоры успеха не возымели. Би-би-си ожидает ответа на запрос о состоянии этих переговоров от "Интер Медиа Груп".

Руководитель общественного телевидения Зураб Аласания прогнозирует, что финальное соглашение может быть подписано даже в последний день перед началом чемпионата, но в то же время открыто предостерегает: канал, который приобретет права на показ чемпионата мира, столкнется с политическими рисками.

"Болельщиков в стране большое количество, и свои рейтинги они получат. Но тут же рискуют другим - меньшинство, которое в первую очередь является патриотами и активными людьми, а не болельщиками, может устроить им такое, что мало не покажется", - предостерег он.

Телеканал "Интер", который называют участником переговоров о трансляциях, уже неоднократно сталкивался с недовольством патриотических кругов по поводу своей редакционной политики. Офисы канала несколько раз блокировались "неравнодушными зрителями" в камуфляже, а в сентябре 2016 года один из этих офисов даже пытались поджечь.

Существуют тут и другие риски: в Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается признать трансляцию чемпионата мира по футболу 2018 года "нарушающей законные права и интересы граждан Украины" и, соответственно, запретить ее украинским телерадиоорганизациям.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уверенности в том, что украинские болельщики смогут легально смотреть матчи чемпионата мира по футболу, пока что нет

На прошлой неделе этот проект внесли на рассмотрение парламента, однако ему не хватило 19 депутатских голосов для включения в повестку дня. Впрочем, гарантировать, что Рада не вернется к его рассмотрению и не поставит трансляцию первенства вне закона, никто не может.

В этой ситуации Артем Франков из журнала "Футбол" считает вполне реальным вариант, при котором легально посмотреть матчи чемпионата на Украине будет попросту невозможно, а желающим все-таки стать свидетелями футбольных баталий останется прибегнуть к услугам интернет-сайтов, которые предоставляют доступ к нелегальным ретрансляциям с мундиаля.

Публичным трансляциям футбола в спортбарах, пивных и ресторанах Франков предрекает незавидное будущее.

"Публичный показ чемпионата на Украине будет чем-то вроде продажи алкоголя во время действия "сухого закона", - говорит он.