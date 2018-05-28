Картина дня: поспешные решения Больничной кассы, банкротство Linda Line и героизм "человека-паука"

Linda Line обанкротилась

Харьюский уездный суд объявил банкротом фирму Linda Line Shipping OÜ, которая является материнской компанией Lindaliin AS, и назначил банкротным управляющим Ли Мюйрсоо. Читать далее...

В Кохтла-Ярве неизвестный сбил пешехода и скрылся с места ДТП

Вчера, 27 мая, в 20:00 в Кохтла-Ярве недалеко от Ярвекюла 63 произошло ДТП. Читать далее...

Больничная касса поспешила и напортачила

Хотя в Эстонии по-прежнему намного больше больниц, чем рекомендовали шведские эксперты в 2000 году, отвечающая за здравоохранение вице-канцлер Министерства социальных дел Марис Йессе считает, что Больничная касса, пытаясь ограничить помощь врачей-специалистов в уездных больницах приняла несколько поспешных решений. Читать далее...

Почти местный или ставленник Москвы: православные Эстонии выбирают нового митрополита

Завтра Эстонская православная церковь московского патриархата выберет себе нового митрополита. На Поместном соборе выбор будет стоять между епископом Нарвским и Причудским Лазарем (Александр Гуркин, 49) и ректором Московской духовной академии и архиепископом Верейским Евгением (Владимир Решетников, 61). Читать далее...

"Человек-паук" из Мали спас ребенка в Париже, став героем во Франции

Иммигрант из Мали стал настоящим героем во Франции, после того как без страховки взабрался по фасаду дома в Париже, чтобы спасти из последних сил цепляющегося за край балкона ребенка. Читать далее...

Петр Алешковский – реконструктор истории на развалинах империи

Одним из гостей таллиннского литературного фестиваляHeadRead стал российский писатель Петр Алешковский; портал Rus.Postimees предлагает интервью, которое взял у него Николай Караев. Читать далее...

Погибли владелец трижды горевшего дома и его собака

28 мая в 2.22 в Ляэнеский спасательный центр сообщили, что из леса, расположенного в деревне Каэра в волости Йыгева, появилось зловещее зарево и густой черный дым. Читать далее...

Пассажирам Nordica пришлось понервничать: во время полета треснуло стекло иллюминатора

У направлявшегося сегодня утром из Таллинна в Брюссель самолета Nordica образовалась трещина на окне, из-за чего самолет вынужден был совершить посадку в Копенгагене. Читать далее...

Райво Варе: мы сегодня находимся в западне

Эксперт по экономическим вопросам Райво Варепроанализировал ситуацию вокруг санкционной войны и возникшие разногласия в отношениях Европы и США. Читать далее...

Скончался оперный певец Мати Пальм

Сегодня, 28 мая, в возрасте 76 лет из-за болезни скончался оперный певец Мати Пальм, передает ERR. Читать далее...

Вне дома: в ресторане "Глория" наконец были сорваны покровы с главной кулинарной тайны сезона

«Пятнадцать месяцев тренировок, более пятидесяти дегустаций, огромное количество высококачественных продуктов, бесчисленные собрания и мозговые атаки. Мы сделаем все, чтобы флаг эстонской кулинарии гордо развевался на европейском уровне», – сказал гуру эстонской гастрономии Димитрий Демьянов. Читать далее...

Авиакомпания airBaltic сделала важное заявление