Александр Бастрыкин. ФОТО: Sergey Guneev / RIA Novosti

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал закрыть социальную сеть Instagram, так как она использовалась для совершения «теракта в Ленинграде». Цитату из выступления Бастрыкина опубликовало издание РБК.

«А мы даже Instagram закрыть не можем. А между прочим, Instagram надо закрывать, потому что теракт в Ленинграде в прошлом году был совершен при помощи Instagram», - заявил он на съезде уполномоченных по правам детей.

После того как его слова вызвали бурную реакцию в социальных сетях, Следственный комитет опубликовал свою версию выступления Бастрыкина. В нем упомянуты уже Санкт-Петербург и мессенджер Telegram.

«Он подчеркнул целесообразность закрытия мессенджера Telegram, который был использован злоумышленниками при совершении особо тяжких преступлений, в том числе при совершении теракта в метро Санкт-Петербурга в 2017 году», - говорится в пресс-релизе ведомства.

В апреле Роскомнадзор приступил к блокировке Telegram, после того как руководство соцсети отказалось предоставить ФСБ ключи шифрования.

Блокировки привели к сбоям в работе многих сайтов и приложений. 27 апреля был подан первый иск к Роскомнадзору, связанный с блокировками. При этом многие российские пользователи, в том числе чиновники сообщали, что Telegram по-прежнему работает.

Взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля 2017 года: в результате погибли 16 человек, еще 60 пострадали. По утверждению ФСБ, исполнитель теракта использовал мессенджер Telegram для связи с «зарубежным куратором».

В середине мая РИА «Новости» со ссылкой на источник сообщили, что Александр Бастрыкин может в этом году занять пост председателя Конституционного суда, сменив Валерия Зорькина.

Нынешнее высказывание Бастрыкина быстро разошлось в интернете и позабавило пользователей социальных сетей.

Фотка в инстаграме- до пяти лет, групповая фотка - до десяти лет. Фотка еды - до пожизненного. pic.twitter.com/Yk4oHVIhiW — Дмитрий Таралов (@dmitrii_taralov) 28 мая 2018 г.

#бастрыкин призвал закрыть Инстаграм группы "Ленинград". — Дмитрий SBP (@sbp75) 28 мая 2018 г.

Бастрыкин: Мы говорим: давайте сократим формальную долгую процедуру закрытия сайтов и программ. Нет, мы тянем годами. И сейчас мне сказали, что Instagram подает в суд на государство. Это полное искажение ситуации https://t.co/9bi3lwmPK6 когда живешь в своем мире — Смирнов (@sssmirnov) 28 мая 2018 г.

Когда одновременно перепутал и город и мессенджер https://t.co/X4X3WciHWB — Roman Dobrokhotov (@Dobrokhotov) 28 мая 2018 г.