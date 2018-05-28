Нигерийцам запретили приближаться к русским женщинам

"У каждого игрока будет место, время и возможность, куда он сможет пригласить свою семью. Конечно, в те дни, когда мы не готовимся к матчу. Но я запрещаю своим игрокам приглашать в гости русских девушек. Единственный, кому я разрешу контакты с русскими девушками - Джон Оби Микел, да и то потому, что его жена - русская".