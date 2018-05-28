пн, 28.05.2018
Даже эстонский русский с самыми раздражающими взглядами является частью эстонского общества Матс Куускемаа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Новости
Программа
Видео
До ЧМ по футболу осталось:

Нигерийцам запретили приближаться к русским женщинам

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Martin Bureau / AFP

Наставник сборной Нигерии, Гернот Рор, запретил любые контакты своих футболистов во время ЧМ с российскими девушками.

Как сообщает Postimees , нигерийцам разрешено взять с собой в России семьи, но походы "по бабам" строго воспрещены.

"У каждого игрока будет место, время и возможность, куда он сможет пригласить свою семью. Конечно, в те дни, когда мы не готовимся к матчу. Но я запрещаю своим игрокам приглашать в гости русских девушек. Единственный, кому я разрешу контакты с русскими девушками - Джон Оби Микел, да и то потому, что его жена - русская".

Капитан сборной Нигерии Джон Оби Микель с супругой Ольгой:

Читать также

Актуально

НАВЕРХ