Нигерийцам запретили приближаться к русским женщинам

28 мая 2018 г., 15:06
Наставник сборной Нигерии, Гернот Рор, запретил любые контакты своих футболистов во время ЧМ с российскими девушками.
Как сообщает Postimees , нигерийцам разрешено взять с собой в России семьи, но походы "по бабам" строго воспрещены.
"У каждого игрока будет место, время и возможность, куда он сможет пригласить свою семью. Конечно, в те дни, когда мы не готовимся к матчу. Но я запрещаю своим игрокам приглашать в гости русских девушек. Единственный, кому я разрешу контакты с русскими девушками - Джон Оби Микел, да и то потому, что его жена - русская".
Капитан сборной Нигерии Джон Оби Микель с супругой Ольгой: