Эксперты раскрыли грязные секреты отельных номеров

Наиболее пригодным для размножения бактерий местом оказалась ванна. По мнению экспертов, гостям лучше всего ограничиться душевой кабиной, но с осторожностью. Как сообщил доктор Клиффорд Бассетт, во время принятия душа здоровью угрожают грибок и плесень, которые могут вызвать тяжелые заболевания и сильную аллергическую реакцию. В связи с этим микробиологи советуют ополоснуть душевую кабину горячей водой и шампунем в течение минуты, чтобы сократить количество микроорганизмов на поверхности.

Затем ученые предупредили об опасности душевой насадки. По их мнению, деталь должна заменяться раз в год, но это правило не всегда соблюдается отельерами. Бактерия легионелла, размножающаяся на лейке душа, может стать причиной смертельных заболеваний, и поэтому микробиолог Филипп Тиерно посоветовал пускать горячую воду за две-три минуты до мытья.

Также эксперты отметили, что если унитаз в ванной комнате заметно загрязнен, то гостям следует либо потребовать другой номер, либо сменить отель. Во избежании неприятных ситуаций Тиерно предлагает туристам всегда путешествовать со спиртовыми салфетками и обрабатывать ими поверхность в туалетах. «Помните, что воздействие фекальных частиц может привести к вирусному заболеванию желудка», — поделился ученый.

Туристам посоветовали аккуратно обращаться с пультом дистанционного управления, поскольку многие посетители берут его грязными руками. Желательно всегда класть его в пакет перед использованием.

Завершающими в списке оказались кровать и мягкая мебель, которые могут быть не обработаны должным образом. По словам ученых, люди сидят и лежат на них голыми, тем самым распространяя стафилококк, вызывающий инфекционные заболевания. Плохо постиранное постельное больше может стать причиной сильных аллергических реакций, и поэтому эксперты предлагают всегда иметь с собой противоаллергенные препараты.