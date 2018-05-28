Порошенко: ракетные комплексы Javelin будут использоваться в случае провокации или при наступлении неприятеля

"Javelin - это прежде всего оборонительное оружие. ВСУ будут использовать их исключительно в случае провокаций или развертывания наступления боевиков, подконтрольных Кремлю", - написал Порошенко в своем аккаунте в Twitter в понедельник.

Как сообщалось, в ноябре 2017 года сенат США одобрил проект закона о "Бюджете США на 2018 год на потребности национальной обороны", предусматривающий возможность предоставления Украине $350 млн военной помощи, включая поставки летального оборонного вооружения. В марте 2018 года госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 ПТРК Javelin и 210 ракет к ним на $47 млн. По данным украинской стороны, поставка американских ПТРК на Украину обеспечена в апреле на условиях, что оборонное вооружение не будет использоваться на линии соприкосновения в зоне боевых действий в Донбассе.

30 апреля П.Порошенко подтвердил поставку в Вооруженные силы Украины противотанковых ракетных комплексов Javelin из США.

Согласно озвученным в 2018 году спецпредставителем госдепартамента США по Украине Куртом Волкером данным, США планируют поставлять вооружение Украине в рамках комплексного подхода: часть вооружения планируется поставить на безоплатной основе в рамках помощи правительства США, помимо этого, Киев также сможет закупать американское вооружение с учетом потребности армии.