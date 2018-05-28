пн, 28.05.2018
Даже эстонский русский с самыми раздражающими взглядами является частью эстонского общества Матс Куускемаа
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

В Таллинне открылась необычная библиотека

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Таллиннская центральная библиотека. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Langovits.

Таллинская центральная библиотека открыла третью электронную библиотеку, в которой можно теперь получить иноязычные (т.е. не на эстонском языке) электронные журналы, причем читать их можно, даже не имея интернета.

Количество журналов, которые можно взять бесплатно напрокат, не ограничено, как и срок, который можно удерживать их на своем счету. Необходимое для этого  приложение тоже скачивается бесплатно. Для чтения скачанных в приложение журналов интернет уже не требуется.

В библиотеке имеются журналы на английском, русском и китайском языках, в том числе "Добрые советы" и "АвтоМир".

Библиотека создана в сотрудничестве с американским предприятием "Recorded Books Inc.". Адрес электронной библиотеки: tallinn.rbdigital.com.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ