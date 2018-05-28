В Таллинне открылась необычная библиотека
28 мая 2018 г., 15:28
Таллинская центральная библиотека открыла третью электронную библиотеку, в которой можно теперь получить иноязычные (т.е. не на эстонском языке) электронные журналы, причем читать их можно, даже не имея интернета.
Количество журналов, которые можно взять бесплатно напрокат, не ограничено, как и срок, который можно удерживать их на своем счету. Необходимое для этого приложение тоже скачивается бесплатно. Для чтения скачанных в приложение журналов интернет уже не требуется.
В библиотеке имеются журналы на английском, русском и китайском языках, в том числе "Добрые советы" и "АвтоМир".
Библиотека создана в сотрудничестве с американским предприятием "Recorded Books Inc.". Адрес электронной библиотеки: tallinn.rbdigital.com.