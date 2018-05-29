Мост от Крыма до Эстонии

Какие-то хвосты висят, что-то сырое, где-то недотянуто или перетянуто (то есть линии, призванные уводить в сторону и запутывать зрителя, представлены настолько небрежно и обрываются (с концами!) так внезапно, что не уводят и не запутывают никого, оставляя лишь чувство недоумения: что и зачем это было?), но – параллельно с принятием пищи, маникюром или ленивым просмотром новостей на телефоне – посмотреть разок можно. А если говорить о жителях Эстонии, то им сам бог велел, потому что нечасто мы имеем возможность увидеть то, что Россия снимает не только у нас, но и о нас, и даже с нашим минимальным участием: эстонских актеров замечено не было, но массовка наша, родная.

Досадные мелочи

В принципе, стоит отметить, что создатели фильма довольно бережно подошли к эстонским топонимам, именам, реалиям и языку: все они невыдуманные, а произношение – бог с ним, тем более что акцент исполнительницы главной роли Ингеборги Дапкунайте уже по определению русским считаться не может. Зато изображенный русскими артистами эстонский акцент максимально приближен именно к эстонскому, а не к латышскому, за что всем причастным респект и уважуха.

Но не респект и не уважуха тому, кто писал текст: не может такое количество эстонцев говорить по-русски пусть с акцентом, но абсолютно без ошибок. Найти консультанта, который подлил бы в реплики хоть немножко эстонскости, не составляет никакого труда, но, видимо, перфекционисты перевелись, а к тому же стоит помнить, что сериал рассчитан, в первую очередь, на российских зрителей. Которым несколько странный эстонский язык и подозрительно чистый русский не будут резать слух, а глаз не будут резать удивительные топография и логистика, которые, впрочем, вообще свойственны игровому кино.

Неважно, что человек выходит из дома на одной улице и тут же оказывается на другом конце города (и хорошо, если того же города): важно, чтобы это смотрелось как надо, а снимают там, где удобно – не документалка же. Однако жителям городов, в которых снимают, всегда интересно следить за удивительными перемещениями актеров в пространстве, странными адресами и всякими прочими нестыковками, так что если совсем сойти с ума, то в плане показа Эстонии придраться есть к чему, и я сейчас с ума сойду и придерусь.